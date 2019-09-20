قوات الأمن المصرية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وسط القاهرة

مصدر الصورة Reuters Image caption مئات المتظاهرين حاولوا التجمع قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة

استخدمت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي في ميدان عبدالمنعم رياض المتاخم لميدان التحرير بوسط القاهرة.

واستخدمت القوات قنابل الدخان لتفريق المتظاهرين بعدما وصل عددهم لبضع مئات، فيما ألقي القبض على عدد منهم.

وهتف المتظاهرون "ارحل يا سيسي"، وسادت حالة من الكر والفر على أطراف الميدان.

وشاهد فريق بي بي سي وجودا مكثفا لقوات الشرطة المدنية والشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة لمنع التظاهرة التي بدأت بأعداد قليلة قبل أن تأخذ أعدادها في التزايد.