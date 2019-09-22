ترحيب أممي بعرض الحوثيين وقف الهجمات على السعودية في إطار مبادرة سلام

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رحبت الأمم المتحدة بعرض الحوثيين اليمنيين وقف الهجمات على الأراضي السعودية في إطار مبادرة سلام.

واعتبر بيان صادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن أن المقترح ينقل "رسالة قوية عن رغبة في إنهاء الحرب".

ويأتي ذلك بعد أسبوع بهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف منشآت نفطية سعودية.

وأعلن المسلحون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكن الولايات المتحدة والسعودية تشيران بأصابع الاتهام إلى إيران، التي تنفي أي علاقة لها بالحادث.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وأنصارهم.

ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات بدون طيار صوب مناطق سعودية آهلة بالسكان من حين لآخر.

وأسفر الصراع المستمر منذ أعوام عن مقتل قرابة 10 آلاف من اليمنيين، علاوة على "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

مصدر الصورة Reuters Image caption الحوثيون أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيرة

ما الذي يعرضه الحوثيون؟

في كلمة متلفزة، قال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط إن الحركة يمكنها وقف استهداف الأراضي السعودية شريطة إعلان مماثل من جانب السعودية وحلفائها.

وأضاف المشاط: "نحتفظ بحقنا في الرد في حال عدم الاستجابة لمبادرتنا".

ورحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالعرض والدعوة إلى حل سياسي للصراع.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن "المبعوث الأممي يؤكد على أهمية اغتنام هذه الفرصة والمضي قدما باتخاذ الخطوات الضرورية لتقليل العنف والتصعيد العسكري".

وكان رد فعل السعودية حذرا، إذ قالت إنها ستحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها.