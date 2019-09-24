العفو الدولية تدعو قادة العالم لإصدار إدانات واضحة للملاحقات الأمنية للمعارضين في مصر

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دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم لإصدار إدانات واضحة للملاحقات الأمنية التي شنها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد معارضيه في أعقاب خروج احتجاجات في بعض المدن المصرية يوم الجمعة الماضي.

وجاءت مناشدة العفو الدولية في وقت يجتمع فيه الكثير من القادة في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت الاعتقالات الواسعة التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، "في محاولة لإسكات أصوات المعارضين والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات"، على حد وصفها.

وقالت ناجية بونعيم، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن حكومة السيسي "اهتزت بدرجة كبيرة بفعل المظاهرات وشنت حملة ملاحقات واسعة لسحق المظاهرات وتخويف النشطاء والصحفيين".

وأضافت: "العالم لا يجب أن يصمت بينما يعصف السيسي بكل حقوق المصريين في التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي".

وقالت ناجية: "بدلا من تصعيد الحملة القمعية، يجب على السلطات المصرية الإفراج فورا عن كافة من اعتُقلوا لمجرد ممارستهم السلمية وحقهم في حرية التعبير والتجمع، وعلى السلطات السماح بخروج المزيد من التظاهرات يوم الجمعة المقبلة".

ووثّقت العفو الدولية عمليات اعتقال جرت في خمس مدن مصرية أثناء مظاهرات خرجت يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول الجاري.

كما أبلغت منظمات حقوقية مصرية عن إلقاء القبض على مئات الأشخاص في أنحاء مصر خلال تلك المظاهرات. وأفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتقال 964 شخصا على خلفية المظاهرات بين يومي 19 و24 سبتمبر/أيلول الجاري.

"خونة وعملاء"

وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ترامب، أمس الاثنين، إن "الإسلام السياسي" هو المحرك لتلك للتظاهرات.

ويقول مسؤولون مصريون إن هناك محاولات تنفذها أطراف داخلية وخارجية بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات المصرية وتصنفها "جماعة إرهابية"، تسعى للنيل من أمن مصر واستقرارها.

كما تصف صحف مصرية معارضي النظام المصري الذين يدعون للتظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم "خونة وعملاء".

ويقول الكاتب عبد الرازق توفيق في صحيفة الجمهورية المصرية في مقال نُشر يوم الاثنين: "انتبهوا يا مصريين، وافضحوا قوى الشر، افضحوا العملاء والخونة والطابور الخامس... ارفعوا أصواتكم تأييدا لمصر وجيشها ورئيسها. قولوا لأعدائكم نحن أشرف من أن نستجيب لهدم وطن بنيناه بالصبر والعرق والعمل".

وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها اليوم إن كل المعتقلين واجهوا الاتهامات ذاتها المتعلقة بالإرهاب.