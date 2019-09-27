عباس كامل رجل السيسي القوي وكاتم أسراره

مصدر الصورة Reuters Image caption عباس كامل يؤدي اليمين أمام السيسي

خلال زيارته الأخيرة لنيويورك لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة اصطحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مخابراته عباس كامل الذي تحدثت تقارير عن أن السيسي أخذ بنصيحته وسافر رغم توتر الوضع بسبب دعوات التظاهر والمظاهرات التي تشهدها البلاد لأنه رأى في إلغاء الزيارة "رسالة سلبية"، فمن هو عباس كامل؟

المخابرات العامة

في يناير/كانون الثاني 2018 كلّف السيسي مدير مكتبه اللواء عباس كامل، بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، بحسب بيان لمكتب الرئاسة خلفا للواء خالد فوزي الذي تم إعفاؤه من منصبه كمدير للجهاز.

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وفي يونيو/حزيران من عام 2018 تم تعيينه رئيسا للمخابرات المصرية.

وعباس كامل هو الرئيس الـ26 للمخابرات العامة، أحد الأجهزة التي يطلق عليها صفة "السيادية" في مصر مثل جهازي المخابرات الحربية والأمن الوطني "أمن الدولة سابقا".

مصدر الصورة Getty Images Image caption السيسي أخذ بنصيحة عباس وسافر لنيويورك رغم المظاهرات المطالبة برحيله

ولد عباس كامل عام 1957 وتخرج في الكلية الحربية ضابطا في سلاح المدرعات عام 1978.

وتدرج عباس كامل في المخابرات الحربية المصرية في إدارة الملحقين العسكريين حتى صار مديرا لمكتب السيسي في المخابرات الحربية أولا ثم في وزارة الدفاع، قبل أن يصير مديرا لمكتبه في الرئاسة، وارتبط اسمه بتسريبات من مكتب السيسي خلال توليه منصب وزير الدفاع.

ويعتبر كامل "كاتم أسرار السيسي" بسبب قربه من الرئيس المصري ومرافقته له لمدة طويلة في مختلف المناصب التي تولاها السيسي.

وكان قد ظهر كامل في قضية التخابر مع قطر والتي يتهم فيها الرئيس الراحل محمد مرسي بصفته رئيس لجنة فحص الأحراز في القضية المتهم فيها مرسي و10 من قيادات الإخوان بتسريب وثائق لقطر.

في عام 2013 ظهر عباس كامل في تسريب صوتي لأول حديث صحفي أدلى به السيسي بعد الإطاحة بمرسي، فعندما سأل الصحفي المحاور السيسي عن عدد ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة أجاب: "اسأل عباس".

ويلعب رئيس المخابرات العامة المصرية حاليا دورا محوريا في ملف المصالحة الفلسطينية.