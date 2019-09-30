جمال خاشقجي: عام على مقتله .. كيف تطورت كرة الثلج؟

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"حدوث هذا في ظل ولايتي يُحملني المسؤولية" هكذا كانت عبارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حوار مع مارتن سميث، مراسل برنامج "فرونتلاين" الذي تبثه شبكة سي بي إس الأمريكية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول التركية وهي الجريمة التي صدمت العالم.

أبرز محطات قضية خاشقجي:

2 أكتوبر/تشرين الأول 2018

دخل خاشقجي قنصلية بلاده في اسطنبول للحصول على وثيقة رسمية للزواج من التركية خديجة جنكيز. ومرت ساعات وخطيبته تنتظر خارج القنصلية دون أن يخرج فاتصلت بصديقه ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وأبلغته بالوضع.

محمد بن سلمان: مقتل خاشقجي في ظل إدارتي يُحملني المسؤولية

من هو جمال خاشقجي الذي شغل اختفاؤه العالم؟

مسؤولون أتراك: جثة خاشقجي ربما تخلصوا منها في غابة أو أرض زراعية

حرية التعبير في مقال خاشقجي الأخير

ما هو السؤال الذي تريد طرحه بشأن قضية خاشقجي؟

وكان خاشقجي قد طلب منها الاتصال بأقطاي في حال شعرت بتعرضه لمكروه.

3 أكتوبر/تشرين الأول 2018

أعلنت السلطات التركية أن المعلومات التي لديها تفيد أن الصحفي السعودي مازال في قنصلية بلاده.

4 أكتوبر/تشرين الأول 2018

القنصلية السعودية في إسطنبول تصدر بيانا تقول فيه إن خاشقجي اختفى بعد خروجه منها.

5 أكتوبر/تشرين الأول 2018

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقول في تصريحات لوكالة بلومبرغ إن خاشقجي غادر القنصلية السعودية في إسطنبول بعد دخوله بـ "دقائق أو ساعة".

6 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مصادر أمنية تركية قولها إن تقييمها الأولي للقضية يشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية.

7 أكتوبر/تشرين الأول 2018

تقارير صحفية تنسب لمصادر أمنية تركية القول إن جثة خاشقجي قطعت على الأرجح ووضعت في صناديق لنقلها إلى خارج القنصلية السعودية.

8 أكتوبر/تشرين الأول 2018

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعرب عن قلقه من اختفاء خاشقجي.

9 أكتوبر/تشرين الأول 2018

صحيفة واشنطن بوست تنشر صورة لخاشقجي وهو يدخل القنصلية والسلطات السعودية توافق على السماح للمحققين الأتراك بتفتيش القنصلية.

10 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وسائل الإعلام التركية تنشر صور 15 سعوديا يُعتقد أن لهم صلة باختفاء خاشقجي.

11 أكتوبر/تشرين أول 2018

صحيفة واشنطن بوست تقول إن الحكومة التركية أبلغت مسؤولين أمريكيين أن لديها تسجيلات تثبت قتل خاشقجي وتقطيع جثته في القنصلية السعودية في اسطنبول.

12 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود ينفي الاتهامات الموجهة لبلاده بقتل خاشقجي.

13 أكتوبر/تشرين الأول 2018

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتوعد السعودية بعقاب شديد لو ثبت تورطها في قتل خاشقجي.

14 أكتوبر/تشرين الأول 2018

السعودية ترفض "التهديدات" السياسية والاقتصادية الموجهة لها بسبب اختفاء خاشقجي، حسبما صرح مصدر سعودي لوكالة الأنباء السعودية الرسمية. وقال المصدر إن السعودية "إذا تلقت أي إجراء فسترد عليه بإجراء أكبر".

15 أكتوبر/تشرين الأول 2018

ترامب يقول إن "قتلة مارقين" ربما وراء مقتل خاشقجي.

16 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يلتقي في الرياض بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حيث التقطت لهما الصور وهما يبتسمان ويتصافحان ويتبادلان حديثا وديا. وقال بومبيو عقب محادثاته في الرياض : "إن القيادة السعودية تنفي بشدة أي علم لها بما جرى في القنصلية السعودية باسطنبول".

17 أكتوبر/تشرين الأول 2018

ترامب يعلق على الاتهامات الموجهة للقيادة السعودية في قضية خاشقجي قائلا "مرة أخرى نجد أنفسنا أمام موقف أنت مذنب حتى تثبت براءتك" وذلك في إشارة لاتهامات الاعتداء الجنسي التي تعرض لها القاضي الجديد في المحكمة العليا في الولايات المتحدة بريت كافاناه.

18 18 18 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018

صحيفة واشنطن بوست تنشر آخر مقال لخاشقجي جاء تحت عنوان :" أمس ما يحتاجه العالم العربي هو حرية التعبير" وباللغتين العربية والانجليزية.

19 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ينفي أن تكون سلطات بلاده سلمت أي تسجيلات بشأن القضية لأي طرف آخر، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي.

20 أكتوبر/تشرين الأول 2018

النائب العام السعودي بقول إن التحقيقات الأولية أظهرت وفاة خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية عنه.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن النائب العام قوله إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وتزامنا مع إعلان النائب العام، أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات السعودية من منصبه.

وقال ترامب إن "القيادة السعودية كانت صادقة معنا فيما يتعلق بهذه القضية". وأكد أن "أطرافا ثالثة شاركت في التحقيقات السعودية، وأن التفسير السعودي موثوق به".

21 أكتوبر/تشرين الأول 2018

ترامب يقول إنه "غير راض" عن الرواية السعودية التي تفسر مقتل خاشقجي.

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب الرياض بكشف ملابسات موت خاشقجي في قنصليتها باسطنبول، ودعم رواياتها بحقائق "موثوقة".

ترامب يتهم السطات السعودية بالكذب بشأن خاشقجي.

22 أكتوبر/تشرين الأول 2018

صحيفة يني شفق التركية تقول إن مسؤولا أمنيا سعوديا أُرسل إلى إسطنبول قد اتصل برئيس مكتب الأمير محمد بن سلمان "أربع مرات" بعد تنفيذ عملية القتل.

السعوديون يمرون بأزمة

23 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، يعلن إن المملكة العربية السعودية "تمر بأزمة" وسط استياء دولي بسبب قضية خاشقجي. وجاءت كلمة الفالح خلال مؤتمر استثماري أقيم في الرياض قاطعه كثير من رجال الأعمال ورؤساء شركات عالمية ومسؤولون.

أردوغان يكذّب الرياض

في خطاب بالعاصمة التركية، أنقرة، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاكمة 18 مشتبهاً سعوديا في اسطنبول، وقال "كل أولئك الذين لعبوا دورا في جريمة القتل" يجب أن يعاقبوا. ولم يشر أردوغان صراحة إلى الأمير محمد بن سلمان.

وقال أردوغان إن جريمة القتل "خُطّط" لها قبل تنفيذها بأيام، وطالب بالكشف عن المسؤول الذي أعطى الأوامر إلى الفريق المكون من 15 شخصا يشتبه بهم في قتل الصحفي.

26 أكتوبر/تشرين أول 2018

أردوغان يطالب السعودية بتسليم المتعاون المحلي الذي تسلم جثة خاشقجي.

2 نوفمبر/تشرين ثاني 2018

أردوغان يقول في تصريحات لواشنطن بوست إن الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى المستويات في الحكومة السعودية.

5 نوفمبر/تشرين ثاني 2018

القضاء التركي يصدر مذكرة توقيف بحق أحمد العسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي وسعود القحطاني مستشار ولي العهد السابق لضلوعهما في مقتل خاشقجي.

3 يناير/كانون الثاني 2019

السعودية تعقد أول جلسات محاكمة 11 متهما بقتل خاشقجي والنائب العام السعودي يطالب بإعدام خمسة منهم.

27 يناير/كانون الثاني 2019

المقررة الأممية أغنيس كالامار تبدأ تحقيقاتها في الجريمة.

19 ابريل/نيسان 2019

تركيا تقبض على "جاسوسين إماراتيين على صلة بمقتل خاشقجي"، ومسؤول تركي يقول لوكالة رويترز إن بلاده تحقق في صلة المشتبه بهما بمقتل خاشقجي، خاصة أن أحدهما وصل إلى تركيا بعد أيام من الواقعة.

19 يونيو/حزيران 2019

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تصدر تقريرا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحملت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.

مجلس الشيوخ الأمريكي يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتورط في الجريمة.

26 سبتمبر/أيلول 2019

محمد بن سلمان: مقتل خاشقجي في ظل إدارتي يُحملني المسؤولية.