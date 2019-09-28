مصدر الصورة Getty Images Image caption مدائن صالح الأثرية في السعودية

استحدثت السعودية برنامجا لإصدار تأشيرات سياحية لمواطني 49 دولة، بهدف جعل المملكة أكثر جذبا للسياح الأجانب.

ولم تكن السعودية تمنح تأشيرات إلا للعمالة الأجنبية أو مَن يزورها لأعمال تجارية أو لأداء مناسك الحج والعمرة.

وتعهدت السعودية أيضا بتخفيف القيود على ملابس السائحات.

ويمثل ذلك جزءا من برنامج طموح للحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

كما تريد المملكة تحسين سمعتها دوليا بعد انتقادات لسجلها حقوق الانسان لديها، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.

فما هي الأماكن التي يمكن للسياح زيارتها في السعودية؟

فوهة الوعبة

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في وسط الصحراء، على بعد 250 كيلومترا من الطائف، تقع فوهة الوعبة البركانية، التي يوجد في مركزها حقل ملحي.

وأصبحت فوهة الوعبة مكانا محببا للمتنزهين ومحبي الرياضة في الأعوام الأخيرة، على الرغم من التحديات التي يمثلها ذلك.

وتقع الفوهة على عمق 820 قدما، ولهذا فالوصول إليها يتطلب متريضين متمرسين، ويستغرق الأمر نحو ساعتين أو ثلاث للوصول إليها والعودة.

وبالنسبة للراغبين في نشاط أقل مجهودا، يمكن الإقامة في خيمة هناك.

مدائن صالح الأثرية

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كانت مدائن صالح ثاني أكبر مدن النبطيين، الذين استقروا في شبه الجزيرة العربية ووادي الأردن.

والآن تضم المنطقة مدينة ضخمة يوجد بها 130 مقبرة تعود إلى ما قبل الإسلام، وبعض المنازل الطينية كان يقيم فيها سكان المدينة.

وضمت اليونسكو مدائن صالح لقائمتها للتراث العالمي عام 2008، وهي أول موقع في السعودية يُضم لهذه القائمة.

الأحياء العتيقة في جدة وبوابة مكة

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والموقع السعودي الثاني على قائمة اليونسكو للتراث العالمي هو بوابة مكة، الواقعة في البلدة القديمة في جدة.

وفي القرن السابع الميلادي تم تأسيس جدة كميناء رئيسي لطرق التجارة على المحيط الهندي، ونقطة دخول الحجيج الذين يصلون بحرا في طريقهم إلى مكة.

قصر المصمك

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بُني قصر المصمك في الرياض نحو عام 1865، ولكنه يشتهر بما حدث بعد 37 عاما.

ففي عام 1902 عاد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود من منفاه إلى الرياض، مدينة أجداده، وسيطر على القصر.

ومن مقره في المصمك، بسط سيطرته على الممالك المتفرقة في المنطقة، قبل توحيدها في ما أصبح المملكة السعودية.

نافورة الملك فهد

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يٌعتقد أن نافورة الملك فهد في جدة هي النافورة الأكثر ارتفاعا في العالم.

ووفقا للتقارير فإن النافورة، التي أهداها الملك الراحل فهد إلى المدينة، يصل ارتفاع المياه التي تطلقها إلى نحو 853 قدما، ولكن البعض يقدر ارتفاعها بنحو ألف قدم.

أملج "المالديف السعودية"

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تقع شواطئ أملج الرملية، التي عادة ما يشار إليها باسم "المالديف السعودية"، على ساحل البحر الأحمر.

ومن الشاطئ يمكن رؤية الجبال وبراكين خامدة، كما توجد مزارع قريبة للمانجو.

رسوم العصر الحجري في جبة وشويميس

مصدر الصورة Tharik Hussein Image caption رسم تعود للعصر الحجري

وفقا لليونسكو، فإن المنطقة القريبة من هذه الصخور كانت موقع بحيرة، ولهذا كانت موقع تجمع للبشر والحيوانات.

وقد ترك سكان تلك المنطقة أثرهم في صورة تلك الرسوم.