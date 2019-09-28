الحوثيون يعلنون أسر آلاف العسكريين في عملية على الحدود مع السعودية

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قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن إنها أسرت الآلاف من الجنود، في عملية عسكرية واسعة بمنطقة نجران على الحدود مع السعودية.

جاء هذا في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات الحوثيين، يحي سريع، بثته اليوم قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله.

ولم يصدر على الفور تعليق من التحالفالذي تقوده السعودية في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين.

وفي المؤتمر الصحفي، وصف سريع العلمية بأنها "أكبر عملية لخداع قوات العدو"، منذ تصاعد النزاع في مارس/ آذار 2015.

وقال إن العملية، المسماة "نصر من الله"، ألحقت حتى الآن "خسائر فادحة" بالأرواح والمعدات في صفوف قوات خصومهم.

وأضاف المتحدث أن قوات الحوثيين دمرت ثلاثة ألوية عسكرية، إلى جانب معداتها ومعظم قواتها وقادتها، بالإضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة.

وقال سريع إن قوات الحوثيين أسرت أيضا الآلاف، وقتلت وجرحت المئات. وأضاف أن من بين الأسرى عددا من الضباط وقادة الجيش السعودي.

وأضاف المتحدث "خلال 72 ساعة فقط من بدء العملية، فرضت قواتنا حصارا كاملا على العدو"، مضيفا أنه قد تم "تحرير مئات الكيلومترات".

وتابع المتحدث أن القيادة الحوثية أمرت القوات بمعاملة الأسرى "وفقا لمبادئ الدين، والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة والأخلاق الإنسانية".

وأضاف أن الحوثيين عملوا على حماية الأسرى من أي غارات جوية تشنها قوات التحالف للانتقام.

كما طمأن سريع عائلات الأسرى، الذين قال إنهم من جنسيات مختلفة، بأن الحوثيين سيتخذون المزيد من التدابير لضمان حمايتهم من التعرض للغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية، وأنهم "سيعاملونهم بطريقة إنسانية، وسيتوصلون إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى".