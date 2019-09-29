حريق كبير في محطة قطار "الحرمين" في السعودية

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قالت مديرية الدفاع المدني في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية إن حريقا كبيرا شب في محطة قطار الحرمين السريع في منطقة السليمانية.

وأفاد موقع "سبق" الإخباري بأن الحريق تسبب بوقف كافة رحلات القطار، وأن فرق الإنقاذ هرعت لإجلاء مسافرين من داخل الصالات في المحطة.

وفي تغريدة، قال الدفاع المدني إنه لم ترد أية تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

كما نشر حساب إمارة مكة على تويتر مقطع فيديو يظهر أعمدة دخان كثيف ترتفع في السماء

وافتتحت سكة حديد الحرمين، التي تربط مدينتي مكة والمدينة المنورة مع مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.