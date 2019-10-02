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فرض رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، حظرا كاملا على التجول في بغداد، وذلك في اليوم الثاني من الاشتباكات بين متظاهرين معارضين للحكومة وقوات الأمن.

ويبدأ تطبيق حظر التجول في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، ويستمر حتى إشعار آخر.

وأدت الاضطرابات، التي امتدت إلى مدينتين جنوبي البلاد، إلى مقتل خمسة أشخاص وضابط شرطة يوم الأربعاء.

ويشعر المتظاهرون بالغضب بسبب سوء الخدمات العامة وتفشي الفساد وعدم توفر فرص عمل.

وفي وقت سابق الأربعاء، أغلقت الشرطة في بغداد المنطقة الخضراء، حيث توجد سفارات ومكاتب حكومية.