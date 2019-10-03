كيف تتمكن من التواصل مع بي بي سي رغم المنع
تتمكن من خلال هذه الصفحة أن تحصل على تعليمات تتيح لك التواصل مع مواقع بي بي سي الإخبارية، رغم الحجب الذي قد تتعرض له هذه المواقع.
عند استخدامكم لهذه التطبيقات، لن تتسببوا في ضرر لأي طرف، ولكن لا تخاطروا أبدا ولا تنتهكوا القوانين المرعية. وتأكدوا بأنكم مطلعون على شروط استخدام مصادر بي بي سي.
|بسيفون PsiphonPsiphon
|بسيفون ( Psiphon) تطبيق مجاني يعمل تحت نظامي ويندوز وأندرويد. يمكنكم استنزال بسيفون من موقع غوغل للتطبيقات ( Google Play store) أو بأرسال رسالة ألكترونية إلى عنوان get@psiphon3.com. شركة بسيفون توفر خدمة تجاوز الحجب للخدمة العالمية لبي بي سي.
|متصفح تور Tor BrowserTor Browser
|متصفح تور عبارة عن نظام يشتمل على متصفح (فايرفوكس) خاص يمكنكم استنزاله واستخدامه دون الحاجة إلى تثبيته في أجهزتكم. متصفح تور متاح لأنظمة ويندوز وأبل وأندرويد. وفي حالة حجب موقع تور الرسمي، يمكنكم الحصول على عنوان لاستنزال البرنامج عن طريق ارسال رسالة الكترونية إلى عنوان gettor@torproject.org. بامكان متصفح تور أن يتصل بشبكة تور عن طريق نقاط اتصال مفتوحة يطلق عليها "مرحلات". وفي حال حجب هذه المرحلات، يتمكن متصفح تور من الوصول إلى الأنترنت من خلال نقاط اتصال خفية تدعى "الجسور".
|أوبرا ميني Opera MiniOpera Mini
|يتوفر متصفح أوبرا ميني للاجهزة النقالة التي تستخدم أنظمة أندرويد وأبل وويندوز، وغيرها من الهواتف المحمولة. بإمكان هذا المتصفح أن يصل إلى مواقع بي بي سي بفضل تقنية كبس المعلومات التي يتميز بها.
|فريبراوزر Freebrowser Freebrowser
|فريبراوزر عبارة عن متصفح مجاني يتيح الوصول إلى مواقع بي بي سي في الدول التي لا تسمح بالوصول اليها. التطبيق لا يعمل إلا مع الأجهزة التي تعتمد نظام أندرويد.