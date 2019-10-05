ما هي أصغر وأقدم طائفة في العالم وبماذا تختلف عن اليهودية؟

مصدر الصورة EPA Image caption أحد كهنة الطائفة السامرية حاملا لفائف التوراة خلال صلاة في جبل جرزيم، قرب نابلس بالضفة الغربية

احتفل ملايين اليهود مؤخراً برأس السنة العبرية "روش هاشاناه"، ولكن لم يكونوا وحدهم الذين احتفلوا بهذه المناسبة فهناك الطائفة السامرية أيضا.

ومصطلح سامري هو مصطلح عبري مشتق من كلمة شامري أي "المحافظ" على الديانة السامرية.

ولا يزيد عدد أفراد الطائفة السامرية عن 800 شخصاً يقيم معظمهم في قرية كريات لوزة السامرية على جبل جرزيم قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، والبقية في منطقة حولون، قرب تل أبيب في إسرائيل.

ويعتبر السامريون أنفسهم فلسطينيين، وكانوا ممثلين في المجلس التشريعي الفلسطيني في عهد ياسر عرفات، كما أنهم يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية رغم إقامة معظمهم في الضفة الغربية.

فمن هم السامريون؟ ولماذا تتناقص أعدادهم؟

أصول السامريين

مصدر الصورة EPA Image caption أحد المصلين السامريين وهو يقبل صندوقا يحتوي على لفائف التوراة المقدسة

تقول صحيفة الإيكونوميست إن أصل السامريين يعود إلى إبراهيم، ولكن قيام البابليين بأسر اليهود عقد الأوضاع فالسامريون يقولون إنه بعد عودة اليهود من الأسر نسوا عاداتهم السابقة.

على مدار قرون ظل السامريون، الذين ينأون بأنفسهم عن اليهود، يصارعون للحفاظ على وجودهم.

وفي عصر المسيح كان مئات الآلاف من السامريين يعيشون في فلسطين، ولكن حربا مع البيزنطيين بين عامي 529 و531 قبل الميلاد أدت إلى تقلص أعدادهم ومع وصول الإسلام للمنطقة تقلصت أعدادهم أكثر.

الاختلافات عن اليهود

ورغم أن الديانة السامرية تعتمد على التوراة إلا أنها تختلف عن اليهودية التي يعتبرها السامريون تعتمد على توراة محرفة.

ويقول السامريون إنهم اصحاب الديانة الحقيقية لأسباط بني إسرائيل القدامى، وليس اليهودية المنتشرة حاليا.

ومن بين العادات التي يتمسك بها السامريون تقديم الأضحية الحيوانية وهو أمر تخلى عنه اليهود منذ قرون.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو من هم السامريون وما علاقتهم باليهودية والإسلام؟

كما يوجد معبدهم القديم على قمة جبل جرزيم القريب من نابلس، والذي يعتبره السامريون أكثر قدسية من القدس.

ويقدس السامريون جبل جرزيم باعتباره مكانا شهد العديد من أعمال الأنبياء من نوح وإبراهيم ويعقوب وموسى وغيرهم.

ومع تناقص أعداد السامريين بات وجود الطائفة في خطر.

صلوات سامرية مع اقتراب عيد الفصح

السامريون يبحثون عن زوجات من الخارج

ما هو "روش هشانا"؟ وكيف يحتفل اليهود بالسنة العبرية الجديدة؟

وتقول صحيفة الإيكونوميست إن بعض شباب السامريين يتحولون لليهودية حتى يستطيعوا الزواج. وأشارت الصحيفة إلى أنه لحل هذه المشكلة في الطائفة تم إقناع أوكرانيات بالتحول إلى السامرية ثم السفر إلى أماكن تركز الطائفة قرب نابلس وحولون للزواج.

وكانوا قد وصولوا سابقا إلى حافة الانقراض، ففي عام 1917 كاد مجتمعهم أن يختفي، إذ تناقص عددهم حتى وصل إلى 146 شخصا فقط.

خمسة أركان

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الاحتفال بذكرى خروج بني إسرائيل من مصر

وترتكز الديانة السامرية على خمسة أركان أساسية هي:

وحدانية الله الواحد الأحد.

ونبوءة موسى بن عمران كليم الله ورسوله.

والتوراة (أسفار موسى الخمسة وهي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية).

وقدسية جبل جرزيم قبلة السامريين.

واليوم الآخر وهو يوم الحساب والعقاب.

وكل سامري لا يؤمن بالأركان الخمسة هذه، لا يعتبر سامريا.

ولقدسية يوم السبت هناك سبع صلوات، يؤديها السامريون في الكنيس السامري، بإمامية أحد الكهنة، ولا يجوز للسامري أن يزاول أي عمل يوم السبت مهما كان نوعه، سوى تحضير طعام بارد.

وفي ما يتعلق بالمرأة السامرية فهناك عادة التطهير والتي تعني أنها تنعزل عن المجتمع عدة أيام خلال الدورة الشهرية.

ولديهم سبعة أعياد، هي عيد الفصح، والفطير، والحصاد لاستقبال فصل الحصاد، ورأس السنة، والصوم (الغفران)، والعرش لاستقبال المطر، وعيد نهاية الأعياد.