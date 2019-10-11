مصدر الصورة Getty Images Image caption الجيش السوري الحر الموالي لتركيا يتكبد خسائر في عمليات قتالية

ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم الذي تشنه تركيا وقوات موالية لها على المنطقة الحدودية شمال شرقي سوريا التي تخضع لسيطرة الأكراد.

وسقط عشرات المقاتلين من كل من وحدات حماية الشعب الكردية، والمسلحين المدعومين من تركيا.

وتمكنت القوات التركية، أمس الخميس، من تطويق مدينتي راس العين وتل أبيض.

وأكد الهلال الأحمر الكردي مقتل أحد عشر مدنيا بينهم أطفال حتى الآن وإصابة 28 بجروح خطيرة، معظمهم في منطقتي رأس العين وقامشلي الحدوديتين.

وأكد الجيش التركي مقتل أول جندي تركي منذ بدء العملية التي تطلق عليها تركيا اسم "نبع السلام".

وأفادت أنباء بمقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم طفل سوري، جراء قصف كردي على مناطق حدودية تركية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 29 قتيلا على الأقل بين قوات سوريا الديمقراطية التابعة وحدات حماية الشعب الكردية، و17 من المسلحين السوريين الموالين لتركيا في الجيش السوري الحر، فضلا عن سقوط أكثر من عشر قرى في قبضة الأتراك.

كما فر عشرات الآلاف من منازلهم الواقعة داخل المنطقة الحدودية، وسط تزايد دعوات من منظمات دولية لوقف الهجوم التركي.

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كما أعلن نواب جمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عن خطط لتقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط.

وبدأت القوات التركية التحرك يوم الأربعاء بعد أن سحب ترامب القوات الأمريكية إلى خارج المنطقة.

وتقول تركيا إن خطتها تهدف لخلق "منطقة آمنة" خالية من المسلحين الأكراد يمكن أن يقيم فيها اللاجئون السوريون، لكن من ينتقدون العملية يقولون إنها قد تؤدي إلى "تطهير عرقي" للأكراد شمالي سوريا وجذب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية إلى المنطقة.

وتعتبر أنقرة الميليشيات الكردية في قوات سوريا الديمقراطية - المسيطرة على المناطق الحدودية- قوات "إرهابية" وتتهمها بدعم أعمال مسلحة ضد تركيا.

وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية أحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من المنطقة التي شنت تركيا هجومها عليها، أطلق اتهامات قوات سوريا الديمقراطية لواشنطن بأنها سددت لها "طعنة في الظهر".