الولايات المتحدة تعتزم نشر 3000 جندي إضافي في السعودية

مصدر الصورة Getty Images Image caption وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع ولي العهد السعودي التعزيزات المرتقبة.

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل الآلاف من القوات الإضافية لدعم المملكة العربية السعودية عقب الهجمات التي استهدف منشآتها النفطية الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة، إنها وافقت على نشر 3 آلاف جندي إضافي مع عتاد عسكري في المملكة لتعزيز دفاعاتها، في أعقاب الهجمات التي اتهمت إيران بالضلوع فيها.

وأوضح وزير الدفاع، مارك إسبير، في مؤتمر صحفي، أن سربين من الطائرات المقاتلة وأنظمة دفاع جوي وبطاريتي صواريخ "باتريوت" ونظام اعتراض للصواريخ الباليستية من طراز "ثاد"، من بين التعزيزات الإضافية التي سيتم نشرها.

وأدت هجمات صاروخية وبطائرات دون طيار على منشآت النفط السعودية، في 14 سبتمبر/ أيلول، إلى خفض انتاج النفط مؤقتًا إلى النصف، ورفضت إيران مزاعم واشنطن والرياض بأنها كانت وراء الهجوم.

وبحسب ما أعلن، فإن وزير الدفاع الأمريكي أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو أيضا وزير الدفاع، بنشر القوات الاضافية لضمان وتعزيز دفاع السعودية.

ولم يتضح بعد إذا ما كانت بعض القوات المعلن عنها حديثًا ستحل محل القوات الأمريكية الأخرى المتوقع مغادرته المنطقة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة مما تصفه الولايات المتحدة بأنه تحركات دفاعية في أعقاب الهجوم على منشآت النفط السعودية، التي هزت أسواق الطاقة العالمية وكشفت فجوات كبيرة في الدفاعات الجوية السعودية.

وثمة صراع على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط بين السعودية وإيران التي توترت علاقاتها مع الولايات المتحدة منذ انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي الإيراني.

وزادت حدة هذا التوتر منذ بداية العام الجاري، إذ تتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هجوم على اثنتين من ناقلات النفط في منطقة الخليج في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين، علاوة على هجمات على أربع ناقلات أخرى في نفس المنطقة في مايو/ أيار الماضي. لكن إيران تنفي تلك الاتهامات.