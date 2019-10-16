مصر تعلن عن كشف أثري ضخم يضم 20 تابوتا ملونا
السلطات المصرية تعلن عن اكتشاف أثري "ضخم" يضم 20 تابوتا خشبيا ملونا في جنوبي البلاد.
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Ministry of Antiquities in Egypt
أعلنت وزارة الآثار المصرية عن كشف أثري جديد يضم 20 تابوتا خشبيا ملونا، بمنطقة جبانة العساسيف بمحافظة الأقصر، جنوبي البلاد.
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Ministry of Antiquities in Egypt
بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، فإن هذا الكشف الأثري هو "الأضخم والأهم من نوعه منذ سنوات"، كون التوابيت الآدمية المكتشفة "في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا تزال مغلقة".
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Ministry of Antiquities in Egypt
عُثر على التوابيت "مجمعة في خبيئة في مستويين أحدهما فوق الآخر"، بحسب الوزارة.
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Ministry of Antiquities in Egypt
مصدر بوزارة الآثار قال إن بعض التوابيت ما زال مدفونا في باطن الأرض، وربما يكون عددها أكبر، مشيرا إلى أن البعثة الأثرية ستعمل على استخراج التوابيت ودراستها لمعرفة أصحابها والفترة الزمنية التي تعود إليها".
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Ministry of Antiquities in Egypt
منطقة العساسيف تقع على مقربة من معبد حتشبسوت بالدير البحري، وتضم مجموعة من المقابر التي يرجع تاريخ أغلبها إلى الأسرة الثامنة عشرة، والأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين.
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Ministry of Antiquities in Egypt
خالد العناني، وزير الآثار المصري، تفقد موقع الكشف الأثري أمس الثلاثاء، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري في مؤتمر صحفي السبت المقبل في الأقصر.
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