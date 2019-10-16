مصر تعلن عن كشف أثري ضخم يضم 20 تابوتا ملونا

مصدر بوزارة الآثار قال إن بعض التوابيت ما زال مدفونا في باطن الأرض، وربما يكون عددها أكبر، مشيرا إلى أن البعثة الأثرية ستعمل على استخراج التوابيت ودراستها لمعرفة أصحابها والفترة الزمنية التي تعود إليها".