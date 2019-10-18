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سُمع دوي قصف وإطلاق نار حول مدينة راس العين شمالي شرق سوريا اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد مرور وقت قصير من اتفاق أبرمته تركيا مع الولايات المتحدة لوقفإطلاق النار في شمالي سوريا لمدة خمسة أيام لتمكين القوات الكردية من الانسحاب.

ونقلا عن وكالة رويترز للأنباء، فإن دوي إطلاق نيران مدافع رشاشة سمع من مدينة تركية متاخمة لمدينة راس العين السورية، وتصاعد الدخان في سماء المدينة.

وأثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق، قائلا إنه كفيل بإنقاذ ملايين الأرواح".

وقال ترامب يوم الخميس أمام حشد لأنصاره في دالاس: "بلا إراقة قطرة دم أمريكية واحدة، ولا قطرة واحدة، توصلنا جميعا إلى اتفاق لوقف الهجمات، أو وقف إطلاق النار، في المنطقة الحدودية السورية"

وشبّه ترامب الصراع القاتل بين القوات التركية والكردية شمال شرقي سوريا بمشاجرة بين طفلين.

وقال: "كطفلين في فناء، تتركهما يتقاتلان لبرهة قبل أن تفصل بينهما".

وأضاف ترامب: "أحيانا يتعين عليك تركهما يتقاتلان لبرهة، وعندئذ سيدركون مدى صعوبة المسألة".

وتوصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى الاتفاق بعد محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وافق فيها الأخير على وقف الهجمات مدة خمسة أيام للسماح لقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية بالانسحاب من "منطقة آمنة" تنشد أنقرة السيطرة عليها.

وأوضحت تركيا أنها ستنهي العملية التي سمتها "نبع السلام" إذا اكمل المقاتلون الأكراد انسحابهم خلال خمسة أيام من منطقة بعمق 32 كيلومترا داخل الحدود السورية.

وقال بنس، إن الهدف من "وقف إطلاق النار" هو السماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من المنطقة، وفي المقابل ستقوم واشنطن بإلغاء العقوبات التي فرضتها على تركيا مؤخرا ولن تفرض عقوبات جديدة.