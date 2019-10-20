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قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن من المتوقع أن يتم نقل كل القوات الأمريكية التي تنسحب من شمال سوريا إلى العراق.

وأبلغ إسبر صحفيين أنه وفقا للخطط الحالية سيتم إرسال القوات التي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غربي العراق للمساعدة في منع عودة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الوزير الأمريكي إن عملية الانسحاب ستتم بواسطة طائرات وعبر قوافل برية.

وكان قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من شمال سوريا قد مهد الطريق لعملية عسكرية شنتها تركيا ضد مسلحين أكراد.

وقالت تركيا إن العملية تستهدف إبعاد ائتلاف "قوات سوريا الديمقراطية" المسلح الذي يقوده أكراد تتهمهم أنقرة بالإرهاب، وكذلك إعادة توطين نحو مليوني لاجيء سوري من المقيمين حاليا على أراضيها في "منطقة آمنة" داخل سوريا.

وأعرب منتقدون عن خشيتهم من أن تؤدي الحملة إلى عمليات تطهير عرقي للأكراد الذين يعيشون في تلك المنطقة.

كما تصاعدت مخاوف من أن يؤدي التوغل التركي إلى فرار مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من سجون يحرسها الأكراد.

لكن تركيا وافقت يوم الخميس على تعليق عمليتها العسكرية لمدة خمسة أيام بهدف السماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من المنطقة.

وتبادل الجانبان التركي والكردي اتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.