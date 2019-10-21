مظاهرات لبنان: الحكومة تقر إصلاحات اقتصادية لنزع فتيل الأزمة

  • 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان بأن مجلس الوزراء أقر قائمة إصلاحات لنزع فتيل الأزمة، ومازال يناقش بند الكهرباء.

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