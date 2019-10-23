مصدر الصورة Mikhail Svetlov Image caption العساف جاء الى الخارجية من خارج السلك الدبلوماسي السعودي

أقيل وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف بعد أقل من عام من تعيينه.

وعين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود بدلا من العساف، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وعين بن سلمان العساف وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء السعودي.

وجاء هذا التغيير ضمن سلسلة مراسيم ملكية شملت إقالة وزير النقل نبيل بن محمد العامودي وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفا له.

وكان العساف قد خلف وزير الخارجية السابق، عادل الجبير في منصبه بعد أن عين الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية في ديسمبر/ كانون الأول 2018، في إطار تغيير وزاري واسع "بهدف إعادة تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية"، برئاسة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

وشغل العساف منصب وزير المالية من عام 1996 إلى عام 2016.

وكان من بين المحتجزين في فندق الريتز كارلتون بشبهة الفساد. غير أنه أفرج عنه سريعا لاكتشاف جهات التحقيق، كما قالت، عدم صحة جميع البلاغات التي وردت ضده خلال فترة عمله بمنصب وزير المالية.

وكان العساف أول مسؤول سعودي من ضمن مجموعة "الريتز" يعود لعمله الحكومي بعد ثبوت براءته والإفراج عنه.

ويشغل العساف أيضا عضوية مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة "آرامكو".