كلمة مرتقبة لترامب وسط أنباء عن عملية لاستهداف البغدادي

مصدر الصورة Socialmedia Image caption أبو بكر البغدادي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي ببيان وُصِفَ بالمهم في الواحدة من بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش.

جاء ذلك بعد تغريدة قال فيها ترامب إن "أمرا كبيرا حدث للتو".

ولم يكشف ترامب مزيدا من التفاصيل عن هذا الحدث، ولكن تكهنات أشارت إلى أنه قد يتعلق بزعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغداي.

وجاء ذلك وسط تقارير إعلامية تفيد بأن البغدادي كان هدفا لعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية السبت في محافظة إدلب السورية.

ونسبت مجلة نيوزويك الأمريكية إلى مسؤول مطلع بالجيش الأمريكي قوله إن البغدادي قتل خلال العملية.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) التعقيب على الأمر