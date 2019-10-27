شكل عشرات آلاف اللبنانيين يوم الأحد سلسلة بشرية امتدت من شمالي البلاد حتى جنوبها، وذلك في اليوم الحادي عشر على الحراك الشعبي ضد الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، في خطوة ترمز إلى الوحدة الوطنية، كما قالوا.