افتتاح مكتب جديد لبي بي سي نيوز عربي في الأردن

افتتحت بي بي سي اليوم مكتبا جديدا في العاصمة الأردنية عمان، ويعمل بالمكتب الجديد طاقم من الصحفيين القائمين على بعض البرامج الإخبارية الرئيسية براديو بي بي سي نيوز عربي والتي كانت تبث من لندن. تتناول البرامج أهم الأخبار والموضوعات اليومية وتشمل تقارير اجتماعية واقتصادية ورياضية تهم مستمعي بي بي سي في العالم العربي، فضلا عن متابعة توجهات منصات التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).

وصرح سمير فرح رئيس بي بي سي عربي بأن: "وجودنا في تنامٍ مستمر في المنطقة العربية عبر مقرينا الرئيسيين في القاهرة وبيروت، والآن في عمان. وسيمثل الأردن جزءا بالغ الأهمية من استراتيجيتنا المتمثلة في التقارب بشكل أكبر مع جمهورنا المتنامي في أنحاء العالم العربي والاستمرار بتقديم صحافة حيادية ومستقلة على أعلى مستوى كما اعتاد الجمهور عليه من بي بي سي على مدى عقود".

وأضاف عادل سليمان رئيس تحرير راديو بي بي سي عربي: "يعد انطلاق مكتب عمان خطوة كبيرة في إعادة هيكلة إذاعة بي بي سي عربي، أقدم إذاعات اللغات الأجنبية في بي بي سي، بإيلاء الأولوية للبث الرقمي وتقديم محتوى أكثر إبداعا. هذه الخطوة من شأنها تجديد وقع راديو بي بي سي عربي ومحتواه وتعزيز مكانته بالمنطقة كأكثر الإذاعات التي يثق الجمهور العربي بما تقدمه من أخبار مستقلة وتحليلات متعمقة وبرامج صوتية حسب طلب الأجيال الأحدث".

يذكر أن بي بي سي نيوز عربي تصل لأكثر من 40 مليون متلقٍ أسبوعيا عبر التلفزيون والراديو ومنتدياتها الرقمية.

لمزيد من التفاصيل أو طلب إجراء مقابلات يرجى الاتصال عبر البريد الاكتروني: BBCArabic.Press@bbc.co.uk

مصدر الصورة BBC Sport

انطلقت بي بي سي عربي في العام 1938 وتتوافر اليوم عبر التلفزيون والراديو وعبر موقعها على الإنترنت فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي. توافي بي بي سي نيوز عربي جمهورها بآخر الأخبار السياسية والقضايا الاجتماعية والثقافية عبر تغطية تتسم بالحياد والتوازن والدقة بما يمس اهتمامات جمهورها المتنوع عبر العالم. يتابع نحو 43 مليون شخص بي بي سي عربي أسبوعيا، ويمكن الوصول إليها عبر:

BBCArabic.com, Twitter, Facebook, Youtube, Google+, Telegram, Pinterest, Vine, Instagrm,Soundcloud and Periscope.