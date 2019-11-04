مصدر الصورة Getty Images Image caption يشهد لبنان منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية الحاكمة.

أغلق متظاهرون عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت ومدن أخرى، مع استمرار الاحتجاجات في البلاد.

وتفيد تقارير محلية بأن محتجين أضرموا النار في إطارات سيارات وأقاموا حواجز من الحجارة في العديد من الطرق، من بينها الطريق السريع الذي يربط بين طرابلس وبيروت. كما أُغلقت المدارس والجامعات.

وقطع المتظاهرون عددا من الطرق في بيروت والبقاع وصيدا والشمال مساء الأحد، إذ خرجت حشود غفيرة للاحتجاج في عدد من المدن، على الرغم من تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء الماضي استقالته لرئيس الجمهورية.

ويرى المتظاهرون أن استقالة الحريري لا تكفي، ويطالبون بتغييرات أوسع في المنظومة السياسية.

ويشهد لبنان منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات حاشدة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والطبقة السياسية الحاكمة.

وانطلقت الاحتجاجات في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد إقرار مجلس الوزراء لضرائب جديدة.

خطة لمكافحة الفساد

واحتشد عدد كبير من أنصار الرئيس اللبناني ميشال عون أمام قصر بعبدا الرئاسي الأحد في بيروت للتعبير عن دعمهم للرئيس وحزبه، التيار الوطني.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن هذه أكبر مظاهرة مضادة لموجة الاحتجاجات الحاشدة الحالية، التي تشمل مطالبها رحيل عون.

مصدر الصورة Getty Images Image caption متظاهرون يخرجون تأييدا للرئيس اللبناني نيشال عون

ودعا الرئيس اللبناني، في كلمة أمام الحشود نقلها التلفزيون، المؤيدين إلى توحيد جهودهم للقضاء على الفساد الذي وصفه بأنه "متجذر" في الدولة.

وقال عون إن خطة من ثلاث نقاط وُضعت فيما يتعلق بمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد وبناء دولة مدنية.

وقد هدأت الاحتجاجات قليلا، بعد استقالة الحريري، لكن المحتجين ما زالوا في الشوارع. ومن بين مطالبهم الرئيسية تشكيل حكومة من الخبراء في مختلف المجالات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

وعادت الحياة في لبنان إلى طبيعتها بعض الشيء، إذ أعيد فتح بعض الطرق وفتحت البنوك أبوابها أمام الجمهور الجمعة بعد إغلاقها لمدة أسبوعين.

غير أن تقارير تتحدث عن قيود على سحب العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج.