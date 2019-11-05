تركيا تلقي القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي

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ألقت تركيا القبض على شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، الاثنين في بلدة أعزاز، شمال شرقي تركيا، وتقوم بالتحقيق مع زوجها، وكنتها، حسبما قال مسؤول تركي لوكالة رويترز للأنباء.

وأُلقي القبض على رسمية عواد، 65 عاما، في مداهمة بالقرب من المدينة، حسبما قال المسؤول، في إشارة إلى بلدة سورية بالقرب من الحدود. وعندما أُلقي القبض عليها، كانت في صحبة خمسة من أبنائها.

وقال المسؤول "نأمل أن نجمع الكثير من المعلومات الاستخباراتية من شقيقة البغدادي بشأن مجريات العمل داخل التنظيم".

وقُتل البغدادي الشهر الماضي عندما حُوصر في نفق أثناء مداهمة للقوات الأمريكية الخاصة في شمال غربي سوريا.

وأكد تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل صوتي نُشر على الإنترنت مقتل البغدادي، وتعهد بالانتقام من الولايات المتحدة.

وبزغ نجم البغدادي بعد أن كان مغمورا ليتولى زعامة تنظيم الدولة الإسلامية "المتشدد" ويعلن نفسه "خليفة المسلمين"، ويسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا منذ عام 2014 إلى عام 2017 بعد أن قوض تحالف بقيادة الولايات المتحدة سلطة التنظيم.

وقال التنظيم إنه اختار أبو إبراهيم الهاشمي القرشي ليخلف البغدادي في زعامة التنظيم.

وقال مسؤول أمريكي بارز الأسبوع الماضي إن واشنطن تجري تحقيقات بشأن الزعيم الجديد للتنظيم.

ورحب الزعماء الدوليون بمقتل البغدادي، ولكنهم وخبراء أمنيون حذروا من أن التنظيم، "الذي ارتكب جرائم شنعاء وأرهب معظم المسلمين، ما زال يمثل تهديدا كبيرا في سوريا والعالم".