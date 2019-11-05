مصدر الصورة EPA Image caption روحاني أكد إمكانية عودة بلاده إلى التزاماتها إذا التزم الموقعون الآخرون

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم في مفاعل فردو، الواقع جنوب طهران، في أحدث خطوة تتراجع فيها طهران عن التزاماتها بالاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى الكبرى في 2015.

وقال روحاني إن طهران ستبدأ الأربعاء بضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي الموجودة في مفاعل فردو.

وكان تعليق جميع أنشطة التخصيب في هذا المفاعل، ومنع تخصيب اليورانيوم فيه حتى عام 2031، أحد الشروط التي فرضها الاتفاق وقبلتها إيران مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وأضاف روحاني، في كلمة ألقاها الثلاثاء وبثها التلفزيون الرسمي، أن طهران تعلن ذلك مسبقا للدول الصديقة لها في العالم، وأن "نشاطاتنا النووية الجديدة تتم بإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى النشاط الذي سنبدأه غدا"، بحسب ما أوردته وكالة إرنا الرسمية.

مصدر الصورة DigitalGlobe Image caption مفاعل فردو يقع في منطقة جبلية قرب مدينة قم

وأكد روحاني أن جميع الخطوات التي اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي يمكن العدول عنها، وستفي إيران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق عندما يلتزم بذلك بقية الموقعين عليه.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق في مايو/أيار من العام الماضي، وأعادت فرض عقوبات على إيران لشل اقتصادها. وردت طهران بتعليق بعض التزاماتها في مايو/ أيار هذا العام. وقالت إنها ستواصل هذه العملية تدريجيا طالما "لم تف" الأطراف الأخرى بالتزاماتها.