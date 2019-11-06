مصدر الصورة Reuters Image caption قُتل البغدادي في غارة أمريكية في سوريا الشهر الماضي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ألقت القبض على "زوجة" أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق، والذي قُتل في غارة أمريكية الشهر الماضي، وشقيقها.

وكانت تركيا قد أعلنت يوم الثلاثاء اعتقال شقيقة البغدادي في سوريا.

وقال مسؤولون أتراك إن شقيقة البغدادي، رسمية عواد، التي تبلغ 65 عاما، ألقي القبض عليها في عملية أمنية يوم الاثنين بمنطقة قرب قرية أعزاز التابعة لمحافظة حلب.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أتراك قولهم إن هذه الخطوة قد تكشف عن معلومات استخباراتية قيمة عن تنظيم الدولة الإسلامية.

ماذا قال أردوغان؟

قال أردوغان في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء إنه يكشف للمرة الأولى عن اعتقال زوجة البغدادي، مضيفا أن تركيا تحتجز أيضا صهر زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق.

وقال أردوغان: "الولايات المتحدة قالت إن البغدادي فجر نفسه داخل نفق، وقد بدأوا حملة إعلامية بشأن ذلك"، في إشارة إلى تفاصيل الغارة التي أعلن عنها ترامب ومسؤولون أمريكيون.

وأضاف أردوغان: "لكنني أعلنها هنا للمرة الأولى، أننا ألقينا القبض على زوجته ولم نثر ضجة مثلما فعلوا. وبالمثل، ألقينا القبض على شقيقته، وعلى صهره في سوريا".

وقُتل البغدادي في غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية على مقر اختبائه في شمال غربي سوريا الشهر الماضي.

وكانت تنظيم الدولة الإسلامية قد أكد الأسبوع الماضي مقتل البغدادي وتعين قائد جديد.

واعتُبر مقتل البغدادي بمثابة انتصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن مراقبين يقولون إن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يمثل تهديدا أمنيا في سوريا وغيرها.

وقال مسؤول تركي أمس الثلاثاء لوكالة رويترز للأنباء: "نأمل أن نحصل على كثير من المعلومات الاستخباراتية من شقيقة البغدادي بشأن مجريات العمل داخل التنظيم".

واعتبر مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، القبض على شقيقة البغدادي بمثابة "مثال آخر على نجاح" العمليات التركية في مكافحة الإرهاب.