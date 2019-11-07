المرأة في مظاهرات العراق
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

المرأة في مظاهرات العراق

  • 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

نساء يتطوعن في ساحة التظاهر في العراق، ويقدمن الطعام للمتظاهرين.

مواضيع ذات صلة