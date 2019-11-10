أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي على المتظاهرين في وسط بغداد، حسب شهود عيان.

وقال الشهود لبي بي سي إن المتظاهرين "يحاولون إسقاط الكتل الأسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية في ساحة الخلاني بينما تطلق القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريقهم".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر طبية وشرطية قولها إن 3 متظاهرين قتلوا قرب ميدان التحرير وسط بغداد.

وجاء إطلاق النار على المتظاهرين بعد ساعات قليلة من تأكيد رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان التعهد بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وجددت الرئاسات الثلاث عقب اجتماع الأحد الالتزام بـ "أوامر القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها"، في ومواجهة المتظاهرين.