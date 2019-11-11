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رحلت تركيا مقاتلا أمريكيا من تنظيم الدولة الإسلامية، وسترحل سبعة مقاتلين ألمان آخرين قريبا، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة الداخلية، بعد أن قالت وسائل إعلام محلية إن أنقرة بدأت ترحيل أسرى مسلحي التنظيم.

وحذر وزير الداخلية، سليمان سويلو، الأسبوع الماضي من أن أنقرة ستبدأ في إعادة مسلحي التنظيم إلى بلدانهم الأصلية الاثنين، حتى وإن كانوا قد جردوا من جنسياتهم.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم الوزارة قوله: "رحل مقاتل إرهابي أمريكي بعد استكمال الإجراءات".

وأضاف: "استكملت إجراءات ترحيل سبعة إرهابيين ألمان كانوا في مركز الترحيل، وسوف يرحلون في 14 نوفمبر/تشرين الثاني".

ولم يعرف بعد عدد المسلحين الذين سيرحلون، ولكن وسائل إعلام نقلت عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله الجمعة إن هناك 1201 من أسرى تنظيم الدولة الإسلامية في السجون التركية، بينما احتجزت أنقرة 287 مسلحا في سوريا.