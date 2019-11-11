طعن ثلاثة في عرض مسرحي بالرياض

مصدر الصورة Reuters Image caption مهرجان الألوان من بين نشاطات الترفيه التي أقميت الرياض

تعرض ثلاثة أعضاء في فرقة مسرحية للطعن أثناء عرض في العاصمة السعودية الرياض.

وتظهر مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه شخص يشهر سكينا ويهجم على خشبة المسرح في حديقة الملك عبد الله.

وتصدى له شخص آخر، بينما هرب الممثلون من خشبة المسرح.

وأفادت تقارير بأن الممثلين الثلاثة، هم رجل وامرأتان، أجانب، ولكن لم تحدد جنسيتهم.

وقال التلفزيون الحكومي إن المصابين في حالة مستقرة.

وجاء في وسائل الإعلام المحلية أن المشتبه فيه "مقيم عربي"، وقد ألقي عليه القبض بعد الحادث.

ولم تذكر الشرطة دوافع هذا الهجوم.

وأعلنت السلطات السعودية في الفترة الأخيرة إجراءات تخفف القيود على الكثير من نشاطات الترفيه. واستضافت العديد من الحفلات الفنية والمهرجانات التي كانت ممنوعة في البلاد لوقت قريب.

وتعد حديقة الملك عبد الله من بين الأماكن التي تقام فيها النشاطات الترفيهية في الرياض.