أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قصف جوي لمنزل شرق غزة.

من جانبها نعت سرايا القدس في بيان لها قائدها وقالت إنه استشهد في غارة جوية إسرائيلية.

وأفاد مراسل بي بي سي في القطاع بإطلاق رشقات صاروخية من غزة تجاه إسرائيل بعد نحو ساعة من الغارة.

وكان شهود عيان قد اكدوا وقوع انفجار كبير شرقي المدينة

وأشارت وزارة الصحة في القطاع إلى مقتل اثنين وهما أبو العطا وزوجته وإصابة شخصين آخرين في الغارة.