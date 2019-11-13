قتلى جدد في غارات إسرائيلية على غزة وحركة الجهاد تطلق عشرات الصواريخ

مصدر الصورة Getty Images Image caption الغارات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط العديد من القتلى

شنت طائرات إسرائيلية غارات جديدة على قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني إلى 23 شخصا، بينهم 3 أطفال وامرأة، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

وسمع دوي انفجارات ضخمة في غزة عقب إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية، ومحاولة "القبة الحديدة" اعتراضها.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وفصائل مسلحة في القطاع الثلاثاء، عقب اغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، الذي قتل في منزله إلى جانب زوجته.

وقال أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد، لبي بي سي إن حركته "لن تستجيب لأية وساطات أو اتصالات لوقف التصعيد"، مضيفا أن الحركة مستمرة في "الرد عبر إطلاق الصواريخ وعمليات مختلفة".

مصدر الصورة Getty Images Image caption مسلحون فلسطينيون أطلقوا عشرات الصواريخ تجاه مدن إسرائيلية

وأطلق مسلحون فلسطينيون أكثر من 250 صاروخا باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى جرح العشرات.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار في استهداف حركة الجهاد الإسلامي ما لم تتوقف عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.