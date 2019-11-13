جدل في مواقع التواصل: هل كان أبو لهب قبيحا أم وسيما؟

أثارت تصريحات أحد شيوخ الأزهر جدلا واسعا بشأن شخصية أبو لهب، عندما قال إنه لم يكن قبيحا، بل كان وسيما على العكس مما يظهر في أفلام السينما والتلفزيون.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية: "إن الأفلام السينمائية شوهت صورته."

ولم يكن أبو لهب، حسب الشيخ الأزهري، شخصا شيطانيا بحواجب غزيرة، وإنما كان شديد الوسامة، وسمي أبو لهب من شدة وسامته.

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