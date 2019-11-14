مصدر الصورة Getty Images Image caption المسؤول الإيراني المعتقل نفذ عمليات إعدام جماعي في سجن كاراج بأوامر مباشرة من الخميني

اعتقلت السويد مسؤولا إيرانيا سابقا للاشتباه في تورطه في عمليات قتل جماعي وإعدام سجناء إيرانيين في أعقاب الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأمرت محكمة سويدية باحتجاز مواطن إيراني، لم تعلن اسمه، للاشتباه في تورطه في جرائم قتل جماعي وإعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران صيف عام 1988.

واعتقلت السلطات السويدية المواطن الإيراني بعد وصوله إلى مطار في العاصمة ستوكهولم لزيارة أقاربه.

وقال الادعاء السويدي إن المشتبه به ويبلغ من العمر 58 عاما تورط في قتل جماعي لآلاف السجناء وإعدامهم بتعليمات مباشرة من المرشد الأعلى للثورة في إيران آنذاك آية الله الخميني.

بينما قال محاميه إن المواطن الإيراني ينفي ارتكاب أي جرائم، وأضاف قائلا إنه "برئ، لقد اعتقلوا الشخص الخطأ".

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لكن بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان ومنها العفو الدولية وجماعات المعارضة الإيرانية، أُعدم نحو 15 ألف سجين سياسي في إيران في الفترة من يوليو / تموز وحتى سبتمبر / أيلول عام 1988، بـ"أمر بها مباشر من الخميني".

وتشير تفاصيل الاتهام إلى أن المسؤول الإيراني كان يشغل منصبا كبيرا في سجن مدينة كرج الذي شهد عمليات إعدام للسجناء، وفقا لوكالة الأنباء السويدية "تي تي".

وقالت المدعية كارولينا ويزلاندر، إن تلك الجرائم مرتبطة بالحرب الإيرانية العراقية التي انتهت في أغسطس / آب 1988، بعد تدخل الأمم المتحدة ووساطتها لوقف إطلاق النار.

وكانت العفو الدولية قد طلبت من الأمم المتحدة في ديسمبر / كانون أول 2018 إنشاء آلية مستقلة تساعد في تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، مشيرة إلى أن العديد من المتورطين في عمليات القتل مازالوا في السلطة.