مصدر الصورة Getty Images Image caption متظاهرون لبنانيون يضيئون الشموع حدادا على الشاب علاء أبو فخر الذي قتل برصاص الجيش اللبناني في بلدة خلدة جنوبي بيروت

منذ أسابيع، تتواصل المظاهرات المناوئة للنخبة الحاكمة في لبنان، وسط أزمة اقتصادية خانقة. وبالرغم من استقالة رئيس الحكومة تحت وطأة الاحتجاجات، لم يهدأ الشارع.

لكن كيف ومتى بدأت المظاهرات؟ وما هي أهم المحطات التي مرت بها حتى الآن؟

17 أكتوبر/ تشرين الأول

أقرّ مجلس الوزراء فرض حزمة ضرائب جديدة، منها زيادة الرسوم على المشتقات النفطية والسجائر، وفرض رسم 6 دولارات على الاتصال بواسطة تطبيق واتساب.

بدأت الاحتجاجات ليلاً في بيروت ومحافظات أخرى، وتخلّلها قطع للطرقات وتحطيم واجهات محال ومباني ومصارف.

إعلان بإضراب مفتوح حتى استقالة الحكومة.

وزير الاتصالات يعلن ليلا التراجع عن فرض ضرائب على الاتصالات .

18 أكتوبر/ تشرين الأول

استمرّت الاحتجاجات وقطع الطرقات خلال النهار وسط الإصرار على استقالة الحكومة، وتمّ تمزيق صور لزعماء سياسيين واقتحام بعض مكاتب النواب في جنوب لبنان.

اندلاع مواجهات مع القوى الأمنية والجيش ليلاً أمام مقر مجلس الوزراء.

رئيس الحكومة سعد الدين الحريري يعلن في مؤتمر صحفي إعطاء نفسه مهلة 72 ساعة لحلّ الأزمة.

19 أكتوبر/ تشرين الأول

اعتداء على المتظاهرين في مدينة صور جنوبي لبنان.

وزير الخارجية جبران باسيل يحذر اللبنانيين في خطاب من غياب الحكومة والأمن والأموال.

الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله يلقي خطابا، يقول فيه للمتظاهرين "لا تستطيعون إسقاط العهد".

استقالة وزراء حزب "القوات اللبنانية" الأربعة.

20 أكتوبر/ تشرين الأول

مظاهرات حاشدة في ساحات الاعتصام في بيروت وخارجها.

21 أكتوبر/ تشرين الأول

إضراب المصارف والمؤسسات العامة والقطاع التعليمي والاستمرار بقطع الطرقات .

الحريري يعلن بعد اجتماع مجلس الوزراء من القصر الجمهوري عن ورقة إصلاحات جديدة.

المتظاهرون يرفضون الورقة الإصلاحية ويصرّون على استقالة الحكومة .

22 أكتوبر/ تشرين الأول

استمرار الإضراب العام واندلاع مواجهات بين المتظاهرين والجيش والقوى الأمنية بسبب محاولة فتح الطريق من قبل عناصر الأمن بالقوة.

متظاهرون يعتصمون أمام مصرف لبنان المركزي .

عدد من الفنانين يقتحمون مقر "تلفزيون لبنان"، القناة الرسمية الحكومية، اعتراضاً على عدم تغطية المظاهرات.

23 أكتوبر/ تشرين الأول

في النبطية بجنوب لبنان، أعضاء بالبلدية وأفراد بالشرطة يعتدون على معتصمين.

24 أكتوبر/ تشرين الأول

رئيس الجمهورية ميشال عون يتوجه للمتظاهرين للمرة الأولى في خطاب متلفز قصير، يدعم فيه ورقة الحكومة الإصلاحية.

مجموعة من مؤيدي حزب الله يدخلون إلى ساحة اعتصام رياض الصلح في وسط بيروت ويشتبكون مع المتظاهرين .

25 أكتوبر/ تشرين الأول

استمرار الإضراب العام .

دخول مناصرين لحزب الله إلى ساحة الاعتصام بوسط بيروت والاعتداء على المتظاهرين وتكسير الخيام.

حسن نصرالله يظهر في خطابه التلفزيوني الثاني، متهما أجهزة استخبارات أمريكية بالدخول على خط التظاهرات، ومتساءلا عن الجهات الممولة للاحتجاجات.

27 أكتوبر/ تشرين الأول

محاولة تنظيم سلسلة بشرية على طول خط الساحل اللبناني.

29 أكتوبر/ تشرين الأول

المتظاهرون في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في وسط العاصمة بيروت يتعرضون لاعتداءات.

رئيس الحكومة يقدم استقالته.

فتح الطرقات وإنهاء الإضراب مع دعوات إلى البقاء في الساحات.

31 أكتوبر/ تشرين الأول

الرئيس عون يلقي خطابا بمناسبة مرور 3 أعوام على توليه منصبه، حيث تعهد ببناء دولة مدنية.

العودة إلى الإضراب العام وقطع الطرقات للضغط بعدم المماطلة في تشكيل حكومة أخصائيين من خارج السلطة.

1 نوفمبر/ تشرين الثاني

عودة المصارف إلى العمل.

حسن نصر الله يلقي خطابا ثالثا، يحذر فيه من الوصول الفوضى ومن عدم قدرة الدولة على دفع الرواتب، ويشدد على أن "المقاومة ستبقى قادرة على دفع الرواتب".

3 نوفمبر/ تشرين الثاني

مناصرون للتيار الوطني الحر يتظاهرون أمام القصر الجمهوري، والرئيس عون يتوجه بكلمة مباشرة لمناصريه.

استمرار التظاهرات والتجمعات في ساحات العاصمة وفي الشمال والجنوب والدعوة إلى الإضراب العام وقطع الطرقات من جديد .

5 نوفمبر/ تشرين الثاني

المتظاهرون يفتحون الطرقات وينتقلون للاعتصام أمام المرافق العامة.

طلّاب المدارس والجامعات يوقفون الدروس ويخرجون إلى الشوارع في مظاهرات.

9 نوفمبر/ تشرين الثاني

إقفال عدد من محطات الوقود بسبب عدم القدرة على استيراد الوقود وعدم القدرة على تسديد ثمنه بالدولار.

المصارف تفرض قيودا جديدة على السحب والتحويل.

10 نوفمبر/ تشرين الثاني

دعوات لتطويق مجلس النواب في اليوم التالي وقطع الطرقات المؤدية إليه بسبب تداول أخبار عن اقتراح مشروع للعفو العام عن جرائم مالية.

رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلن تأجيل الأعمال أسبوعاً بسبب "الوضع الأمني المضطرب".

إعلان نقابة موظفي المصارف الإضراب المفتوح لحين إيجاد حلول للأزمة، بسبب ما وصفوه بـ"مضايقات" يتعرضون لها من قبل العملاء.

12 نوفمبر/ تشرين الثاني

مقتل متظاهر برصاص عنصر في الجيش البناني بعد إشكال بسبب قطع الطرقات. مقتل المتظاهر زاد غضب المتظاهرين الذين أصروا على الاستمرار بقطع الطرقات.

13 نوفمبر/ تشرين الثاني

تظاهرات على الطريق المؤدية للقصر الجمهوري.

14 نوفمبر/ تشرين الثاني

تشييع المتظاهر القتيل واستمرار قطع الطرقات.

انتشار أخبار عن اتفاق سياسي بتكليف الوزير السابق محمد الصفدي بتشكيل حكومة جديدة.

متظاهرون يقطعون الطرقات ليلاً اعتراضا على الأنباء عن اتفاق تكليف الصفدي.

15 نوفمبر/ تشرين الثاني