مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption الرئيس التونسي يكلف حبيب الجُمْلي بتشكيل حكومة جديدة.

كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد مرشح حركة النهضة، الحبيب الجُمْلي، بتشكيل حكومة جديدة.

وكانت الحركة، بصفتها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، قد حسمت اختيارها للجُمْلي الذي شغل منصب وزير دولة في حكومتين سابقتين.

ولا ينتمي الجملي، البالغ من العمر 60 عاما، إلى أي حزب، وهو حائز على درجة الماجستير في "التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات".

واشترطت معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي تعيين رئيس حكومة من خارج حركة النهضة حتى تدخل في مشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي.

وكان اليوم، الجمعة، آخر موعد للحركة كي تختار مرشحا لرئاسة الحكومة.

وأمام الجملي مهلة لا تتجاوز 60 يوما لتشكيل حكومة تحظى بموافقة أغلبية نواب البرلمان.

يذكر أن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، فاز برئاسة البرلمان، بعدما حصل على تأييد 123 من النواب البالغ عددهم 217. وحصل الغنوشي على دعم حزب "قلب تونس".