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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أنها "ضبطت ٣ سفن إحداهن سعودية تحمل اسم رابغ٣" في جنوب البحر الأحمر.

وأوضحت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن مقاتلي الجماعة "أوقفوا السفن الثلاث على بعد ٣ أميال من جزيرة عقبان بعدما دخلت المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار مسبق".

وأضافت أن قوات خفر السواحل اليمنية التابعة لحكومة صنعاء حاولت التواصل مع أطقم السفن الثلاث "لكنهم لم يتجاوبوا مع دورية خفر السواحل بعد مناداتهم على القناة الدولية ١٦".

وأشارت إلى أن "عدم تجاوب طواقم السفن المضبوطة يعتبر تحديا واضحا لكل القوانين الدولية البحرية وخرقا للسيادة اليمنية".

وقالت قناة المسيرة إن السفن تم اصطحابها إلى رصيف ميناء الصليف واتخاذ الخطوات القانونية والتخاطب مع الجهات المعنية".

وأكدت قوات خفر السواحل "حرصها على سلامة المياه الإقليمية وضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة واحترام السيادة اليمنية ومياهها الإقليمية".

وكانت قوات التحالف الذي تقوده السعودية قد أكدت في وقت سابق أن "الحوثيين قد اختطفوا سفينة تقطر منصة حفر كورية جنوبية في مياه البحر الأحمر".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، قوله إن "قوات تابعة للحوثيين قامت باختطاف السفينة مساء الأحد جنوب البحر الأحمر".

وشكلت السعودية التحالف العسكري المدعوم من الغرب بقيادتها والإمارات العربية المتحدة بهدف محاربة الحوثيين في اليمن عام 2015 ومحاولة دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي اليمنية بعد أن استولى الحوثيون على السلطة في صنعاء أواخر عام 2014.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن خلفت أكثر من 7000 قتيل معظمهم من المدنيين، لكن المراقبين يعتقدون أن عدد القتلى يتعدى ذلك بكثير. ويقدر موقع بيانات الأحداث والمنازعات (ACLED) ومقره الولايات المتحدة أن أكثر من 90 ألف مدني ومسلح قتلوا خلال الحرب في اليمن.

وتسببت الحرب أيضًا في أسوأ كارثة إنسانية حاليا في العالم، إذ يموت الآلاف من المدنيين بسبب سوء التغذية والمرض ونقص الإمدادات الصحية.