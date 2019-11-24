"مدى مصر" يقول إن قوات الأمن "اقتحمت" مكتبه وتحتجز صحفيين

مصدر الصورة Getty Images

قال الحساب الرسمي لموقع "مدى مصر" الإلكتروني الإخباري إن قوات أمن مصرية بزي مدني "اقتحمت" مكتب الموقع في القاهرة.

وأضاف "مدى مصر" في تغريدة قصيرة على تويتر أن فريق العمل محتجز بالموقع وهواتفهم الشخصية مغلقة.

وأكد صحفيون في مدى مصر هذه الأنباء لبي بي سي، فيما لم تتضح تفاصيل ما يجري أو أسباب دخول قوات الأمن لمقر الموقع الإلكتروني الذي تحجبه السلطات على شبكة الإنترنت منذ أكثر من عامين.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إلقاء القبض على أحد الصحفيين بالموقع فجر السبت، ولم يعرف بعد مكان احتجازه أو أسباب القبض عليه، فيما طالبت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وأوضح موقع "مدى مصر" في بيان إن شادي زلط، الصحفي بالموقع، ألقي القبض عليه من منزله من قبل ضباط شرطة دون أن "يظهروا أمرا قضائيا بضبطه أو يفصحوا عن هوياتهم".

وكان موقع مدى مصر قد نشر قبل ثلاثة أيام تقريرا حصريا عن قرار إبعاد نجل الرئيس المصري الحالي من منصبه بالمخابرات العامة للعمل في روسيا بدء من العام المقبل. ولم تعلق السلطات المصرية على ما جاء في هذا التقرير.

وقال حسن الأزهري، محامي زلط، إنه لم يتوصل إلى مقر احتجازه حتى الآن، بعد الاستفسار في مديرية أمن الجيزة وعدة أقسام شرطة.

وقال الأزهري إنه سيرسل خطابات للنيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية للإفصاح عن مكان زلط وأسباب احتجازه.

وقال موقع مدى مصر في بيانه، الذي أرسل باللغتين العربية والانجليزية: "لا يعني القبض عليه (يقصد شادي) سوى تصعيد جديد في الحملة التي تشنها الحكومة ضد الصحافة في مصر."

وحمل مدى مصر، وهو موقع إلكتروني مستقل حجبته السلطات المصرية ضمن بضع مئات المواقع الالكترونية الآخرى قبل نحو عامين، السلطات المصرية مسؤولية أمان شادي، مطالبا بـ"اﻹطلاق الفوري غير المشروط لسراحه".

وتقول منظمات حقوقية وآخرى معنية بحرية الرأي والتعبير إن الصحف ووسائل الإعلام في مصر تعاني تشديدا "غير مسبوق"، فيما ألقت السلطات القبض على عشرات المعارضين والنشطاء والصحفيين بتهم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنفي السلطات أي احتجاز بسبب حرية الرأي والتعبير وتقول إنها تنفذ قرارات النيابة العامة بالقبض على من يقوم بخرق القانون.