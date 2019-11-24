مصدر الصورة Reuters

قُتل متظاهران على الأقل بالرصاص في احتجاجات جنوبي العراق، حسب مصادر أمنية وطبية.

وحسب المصادر، فإن المتظاهريْن قتلا مساء السبت في مدينة الناصرية برصاص قوات الأمن التي حاولت تفريق المتظاهرين.

وأشارت تقارير إلى إصابة عشرات من المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وتجمع المتظاهرون على ثلاثة جسور رئيسية في الناصرية.

وتشير المصادر إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأصيب أكثر من 50 شخصا، معظمهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز في اشتباكات في المدينة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية.

ويشهد العراق مظاهرات شعبية منذ الأول من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي احتجاجا على استشراء الفساد وتردي الأحوال المعيشية.

ويطالب المحتجون بتغيير شامل في نظام الحكم للخلاص من المحاصصة الطائفية.