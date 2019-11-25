في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، انتشر في المملكة العربية السعودية على تويتر وسم #إغلاق_دار_الرعاية_للأبد.

مصدر الصورة twitter @arwa Image caption إحدى الصور التي يتداولها أعضاء وداعمو حملة "الشريط الأبيض" في السعودية

و"دار الرعاية" هي دار الرعاية الاجتماعية للفتيات وهي في الأصل مؤسسة تودع فيها كل فتاة بين سن السابعة وسن الثلاثين تنفيذا لحكم قضائي أو"منحرفة" أو "قابلة للاحراف بسبب ظروف معيّنة".

بالإضافة إلى ذلك، تأوي هذه الدور فتيات أجبرن على الإقامة فيها من طرف أولياء أمورهنّ حتى "تصلح أحوالهن".

وهو الأمر الذي يحوّل هذه الدور في نظر الكثيرين إلى سجن مخصّص للنساء.

بعد سن الثلاثين تُحال الفتيات إلى "دار الضيافة" إذا رفض أهاليهن احتضانهن مجددا لأسباب مختلفة أبرزها "التصاق العار بهن"، وهو في بعض الأعراف أمر لا يسقط بالتقادم.

وتظل الفتيات هناك حتى إقناع أولياء أمورهن باستلامهن أو يٌطلبن للزواج.

مغرّدون يحتفلون "بإغلاق دار الرعاية"

عبر وسم #إغلاق_دار_الرعاية_للأبد الذي شارك فيه أكثر من عشرين ألف مغرّد خلال ساعات قليلة، تبادل المغرّدون خلالها التهاني بـ "انتصار حملة الشريط الأبيض" وبـ "تحرّر المرأة السعودية" واحتفوا بدولتهم التي تتسارع فيها خطى التغيير المجتمعي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gayaah44 تعيد في نفوس قنطت من رحمة الله الأمل ستغادرها كل فتاة قضت محكوميتها ستعود إلى الحياة ولكن أوصيكم بكتاب الله وسنة ورسوله لكل من أرتكبت ذنبا لنا ولك ربا رحيما ولكن البشر لاينسون ولايغفرون افتحي صفحة جديدة وراقبي الله فيها سرا وعلانية صوني نفسك وسمعة أهلك وقومك وقبيلتك اللهم سترك pic.twitter.com/pHyyOAMUAr — غاية الناشري (@gayaah44) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aa14331904 قرار حلو وفي محلو من حق اي بنت تعيش حياة طبيعية وتختار الصح لها مو سجن واجبار طول عمرها بمجرد اهلها مقبلو يستلموها #اغلاق_دار_الرعايه_للابد — as🇸🇦 (@aa14331904) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

بعض المغرّدين تساءل عن مصير ساكنات دار الرعاية بعد إغلاقها:

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nad3n_ #اغلاق_دار_الرعايه_للابد

طيب فين حيروحو البنات ؟ مو المهم انو الدور تُغلق المهم اللي حيصير بعد مايطلعون البنات ! هل راح تتوفر لهم مساكن يعيشون فيها ؟ ووظائف يشتغلو ويعتمدون على انفسهم ؟!

والا حيطلعون ويضطرون الاهالي ياخذونهم البيت ويحبسونهم وبكذا ما استفدنا شي 🙁 — NADA🇸🇦 (@Nad3n_) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

لكن هل اتُخذ قرار إغلاق هذه الدور فعلا كما يوحي الوسم؟

ما حكاية "إغلاق دار الرعاية"؟

احتفالا باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أعلنت صحف سعودية أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستعد لإصدار "لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية للحماية من العنف ودور رعاية الفتيات".

وتمنع اللوائح الجديدة إجبار المرأة على الإقامة في دور الرعاية سواء كانت معنَّفة أو خارجة من حكم قضائي.

وحوّل مستخدمو وسائل التواصل الإجتماعي اسم مشروع اللوائح الجديدة إلى وسم #آلية_مساندة_المرأة عبّروا من خلاله عن مواقفهم من القرار المنتظَر إعلانه رسميا.

وعبّر المتفاعلون مع "آلية مساندة المرأة" عن سعادتهم بها وفخرهم بما تمرّ به بلادهم من تغيّرات اجتماعية في ما يخص المرأة وعن أملهم في مزيد من القرارات التي تنصف المرأة السعوديّة وترفع عنها ما يرونه ظلما.

ودعا البعض أو اقترح حلولا بديلة لرعاية الفتيات نزيلات دور الرعاية بعد غلقها وخطوات متابعة لضمان تحسين حياتهن وتوفير مناخ اجتماعي واقتصادي يحتضنهن بعد مغادرة الدور:

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iih9s2_ حلو اذا الدوله تأمن لهم مجمع سكني وتدعمهم بالوظايف لكن اذا خرجو بدون دعم كيف بيعشون حياتهم ويعتمدون على دخل ثابت لهم ببداية خروجهم عشان يستقرون.. #اغلاق_دار_الرعايه_للابد — haifa.. (@iih9s2_) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3affraa ياليت يكون في برامج اعادة تأهيل للبنات ومتابعتهم ومساعدتهم للحصول على وظيفه لأن كثير من البنات تتوتر علاقتها باهلها بعد دار الرعايه وتحتاج توقف على ارضيه ثابته من جديد #اغلاق_دار_الرعاية_للابد — عَفـــــــرآء.. (@3affraa) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nad3n_ #اغلاق_دار_الرعايه_للابد

طيب فين حيروحو البنات ؟ مو المهم انو الدور تُغلق المهم اللي حيصير بعد مايطلعون البنات ! هل راح تتوفر لهم مساكن يعيشون فيها ؟ ووظائف يشتغلو ويعتمدون على انفسهم ؟!

والا حيطلعون ويضطرون الاهالي ياخذونهم البيت ويحبسونهم وبكذا ما استفدنا شي 🙁 — NADA🇸🇦 (@Nad3n_) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

ما هي حملة "الشريط الأبيض"؟

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انتشرت قصص كثيرة منذ سنوات عن دار الرعاية وما قيل أنه يحدث داخلها من "إهانة وابتزاز وتعذيب" للنساء ومن بينهن "أميرات" كما تقول الروايات.

وتوالت الحملات المتضامنة مع "سجينات" دار الرعاية والمطالبة "بتحريرهن" وإنصافهن.

وأبرز الحملات هي حملة "الشريط الأبيض" التي تردد اسمها اليوم كثيرا.

ثم تطوّرت الحملة لتصبح داعمة لحقوق النساء في السعودية ويصبح هدفها تعزيز الوعي بجميع أشكال العنف المسلط على النساء.

تعرّض أعضاء الحملة والداعمون لها إلى التشويه واتهموا بالإلحاد، فأصروا على الدفاع عن حملتهم ونشرها بشكل مكثف لتصل إلى أكثر عدد ممكن من النساء والرجال المساندين لهن.

حملة "الشريط الأبيض" واحدة من سلسلة حملات تقودها ناشطات سعوديات لفرض تغيير واقع المرأة السعودية والاستفادة من سياسة الانفتاح التي تتبعها المملكة وقيادتها مؤخرا.

ودار الرعاية التي تناضل سعوديات لإغلاقها هي نظام معمول به في عدد من الدول منذ آمد طويل. ويستخدم في بعض الدول لحماية المرأة مما قد تتعرّض له من عنف.

واستخدم أيضا كآداة لقمع المرأة وإجبارها على الانصياع لأوامر الرجل كحال "دار جواد " بتونس في القرن التاسع عشر والتي كانت ترسل إليها المرأة "الناشز" والفتاة "الجانحة" .