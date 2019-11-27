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دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات في مصر إلى احترام حرية الصحافة في خطوة تأتي بعد أيام من اقتحام قوات أمن مصرية مقر موقع مدى مصر الإخباري المستقل على الإنترنت واحتجزت لبرهة من الوقت عاملين فيه.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي " في إطار شراكتنا الاستراتيجية المترسخة، نواصل إثارة أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي".

وتقول منظمات حقوقية وأخرى معنية بحرية الرأي والتعبير إن الصحف ووسائل الإعلام في مصر تعاني تشديدا "غير مسبوق"، في الوقت الذي ألقت فيه السلطات القبض على عشرات المعارضين والنشطاء والصحفيين بتهم "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وتنفي السلطات أي احتجاز بسبب حرية الرأي والتعبير وتقول إنها تنفذ قرارات النيابة العامة بالقبض على من يقوم بخرق القانون.

ومدى مصر أحد المواقع الإخبارية المصرية المستقلة التي تنشر قصصا تنتقد الحكومة باللغتين العربية والإنجليزية ولكنه محجوب في مصر.

وكان الموقع قد قال على حسابه على تويتر الأحد إن "عناصر من قوات الأمن بزي مدني اقتحمت مقر الموقع واحتجزت فيه صحفيين وأغلقت هواتفهم الشخصية"، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.