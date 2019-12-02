مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس التونسي يتفقد موقع حادث انقلاب الحافلة

ارتفعت حصيلة قتلى حادث انقلاب حافلة في تونس إلى 26 شخصا، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الحافلة انزلقت بمنحدر في ولاية باجة، شمال غربي البلاد. ونقل الجرحى إلى مستشفيات قريبة.

وذكرت الوزارة، في وقت سابق، أن الحادث أدى إلى مقتل 24 شخصا، بالإضافة إلى إصابة 19 آخرين.

ويعد هذا أحد أسوأ حوادث الطرق في تونس.

وأفاد مسؤولون بأن الحافلة كانت تقل 43 شخصا. وقالت مصادر أمنية إن أعمار الضحايا كانت تتراوح بين عشرين وثلاثين عاما.

وزار الرئيس قيس سعيد ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد موقع الحادث، كما شكلت وزارة الداخلية "خلية أزمة" للوقوف على ملابساته.

ولم تتضح على الفور أسباب الحادث، لكن توجد في تونس طرق تُوصف بأنها "خطرة".

يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي لقي 12 شخصا، بينهم سبع نساء، حتفهم في حادث سير في منطقة سيدي بوزيد.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لم تتضح على الفور أسباب الحادث