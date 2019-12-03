مصدر الصورة AFP Image caption لم يحضر أمير قطر اجتماعات مجلس التعاون الخليجي منذ 2017

تلقى أمير قطر دعوة من الملك السعودي للمشاركة في قمة خليجية بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت وسائل إعلام قطرية رسمية.

وأضافت وسائل الإعلام القطرية أن الأمير تميم بن حمد تلقى رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة الخليجية، ولكنها لم تذكر إذا كان الأمير قبل الدعوة.

ولم يحضر الأمير تميم اجتماعات مجلس التعاون الخليجي منذ اندلاع الأزمة بين بلاده وجيرانها، وكانت قطر تشارك بمن ينوب عن الأمير.

وتنظر إلى هذه الخطوة على أنها أكبر مؤشر، حتى الآن على، أن الأزمة بين الدوحة وجيرانها، بقيادة السعودية، في طريقها إلى الانفراج.

وكانت السعودية قادت في عام 2017 مقاطعة شاملة لقطر، شاركت فيها الإمارات والبحرين ومصر. وتتهم دول المقاطعة قطر بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، أكبر غريم للسعودية في المنطقة.

وتنفي الدوحة اتهامات دول المقاطعة.

وسبقت هذه الدعوة مؤشرات على تراجع التوتر بين الطرفين، إذا تشارك منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج المقامة في قطر، بعدما كانت أعلنت مقاطعتها للمنافسة الإقليمية.

ولعبت قطر مباراتها الأخيرة في مرحلة الأفواج أمام الإمارات، وفاز أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدفين. وستواجه السعودية في نصف النهائي الخميس.