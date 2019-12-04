رحيل الإذاعي جورج مصري صاحب عبارة "أحييكم من وسط لندن"
- 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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توفي هذا الأسبوع الإذاعي الأردني، جورج مصري، الذي انضم إلى القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية منذ بداية ستينيات القرن الماضي وترأس قسم الدراما لعدد من السنوات وأشرف خلالها على عدد كبير من البرامج الثقافية.
وفي التسعينيات انتقل الى قسم الأخبار وقدم طوال عدد من السنوات الجولات الإخبارية الصباحية.
اهمل فيسبوك الرسالة التي بعث بها Omar
ويتوالى الفقد والحزن على إذاعة بي بي سي وكأنها على موعد معهما..جورج مصري في ذمة الله . بداية التحاقي متعاونا مع راديو بي...Posted by Omar Eltayeb on Wednesday, 4 December 2019
نهاية فيسبوك الرسالة التي بعث بها Omar