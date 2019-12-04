رحيل الإذاعي جورج مصري صاحب عبارة "أحييكم من وسط لندن"

Image caption جورج مصري ( وسط) تولى رئاسة قسم الدراما لفترة طويلة في الاذاعة

توفي هذا الأسبوع الإذاعي الأردني، جورج مصري، الذي انضم إلى القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية منذ بداية ستينيات القرن الماضي وترأس قسم الدراما لعدد من السنوات وأشرف خلالها على عدد كبير من البرامج الثقافية.

وفي التسعينيات انتقل الى قسم الأخبار وقدم طوال عدد من السنوات الجولات الإخبارية الصباحية.