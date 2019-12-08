حمدوك: عدد القوات السودانية العاملة في اليمن 5 آلاف

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption شارك 15 ألف عسكري سوداني في العمليات العسكرية في اليمن

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن العدد الحالي للقوات السودانية العاملة في اليمن هو 5 آلاف

وقال حمدوك في حديث أدلى به للصحافة بعد عودته من واشنطن إنه لم يجر التطرق إلى سحب بقية القوات خلال الزيارة.

وكانت القوات السودانية قد وصلت إلى اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية والذي تدخل في النزاع اليمني منذ عام 2015 ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

ولقى ما لا يقل عن 7000 شخص مصرعهم منذ بداية الصراع عام 2015.

واستولى الحوثيون المدعومون من إيران، في مارس/ آذار 2015، على جزء كبير من غرب اليمن وأجبروا الرئيس عبدربه منصور هادي على الفرار إلى السعودية.

وشكلت السعودية تحالفا عسكريا يحارب ضد الحوثيين في اليمن، ويشارك فيه السودان والإمارات العربية المتحدة.

وتشهد الساحة السياسية في السودان جدلا بشأن مشاركة الجيش السوداني في الحرب في اليمن.