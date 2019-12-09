مصدر الصورة Getty Images Image caption ولي العهد السعودي اتصل بالرئيس الأمريكي، وعبر عن تعازيه ودعمه لأسر ضحايا إطلاق النار.

قال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية حريصة على "التعاون المطلق" مع السلطات الأمريكية التي تحقق في هجوم نفذه متدرب سعودي في قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا.

وأوضح بن سلمان أن بلاده سوف تقدم جميع المعلومات التي من شأنها المساعدة في التحقيقات في الهجوم والتعرف على دوافعه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن ولي العهد اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، وأنه عبر عن تعازيه ودعمه لأسر ضحايا إطلاق النار.

وقتل محمد سعيد الشمراني، الذي كان يتدرب في قاعدة بنساكولا، ثلاثة أشخاص، قبل إطلاق النار عليه وقتله.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي" أن المحققين يعتقدون أن الشمراني تصرف "بشكل منفرد".

وأضاف المكتب أنه يعمل على تحديد دوافع المهاجم، لكنه يفترض أنه عمل "إرهابي".

وأمر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، بمراجعة برنامج الفحص لجميع المتدربين الأجانب في القواعد الأمريكية.

وعلى خلفية حادث فلوريدا، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، أثار مشرعون أمريكيون، بمن فيهم السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام وآخرون ديمقراطيون، تساؤلات بخصوص العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية.

وهجوم فلوريدا هو ثاني حادث إطلاق للنار في قاعدة عسكرية أمريكية خلال الأيام الماضية، فقبله بيومين، أطلق بحار أمريكي النار على عاملين في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي.