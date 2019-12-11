مصدر الصورة Reuters Image caption الملازم السعودي محمد الشمراني أطلق النار على زملائه في قاعدة بحرية بولاية فلوريدا فقتل ثلاثة، ثم قتله رجال أمن القاعدة.

علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" برامج التدريب العملي للعسكريين الوافدين من السعودية حتى إشعار آخر.

وقال البنتاغون إن قرار التعليق سيظل ساريا لحين الانتهاء من مراجعة أمنية.

ونقل عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن التدريب سوف يقتصر على الفصول الدراسية، في إشارة إلى التدريب النظري دون العملي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التدريب العملي لأكثر من 300 سعودي يدرسون الطيران العسكري قد "توقف مؤقتا توخيا للسلامة" بعد حادث القاعدة البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي.

غير أن المسؤولين أضافوا أن القرار يطال "تدريب كل السعوديين"، ومن بينهم العسكريون من سلاح المشاة.

وجاء القرار بعد أن قتل متدرب سعودي بالرصاص عددا من زملائه في قاعدة بحرية أمريكية يوم الجمعة الماضي.

وأطلق الضابط محمد الشمراني، وهو ضابط برتبة ملازم في سلاح الجو السعودي، النار في قاعدة بنساكولا البحرية، فقتل ثلاثة عسكريين، ثم لقي مصرعه برصاص قوات أمن القاعدة.

وطلب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إجراء مراجعة أمنية شاملة للتأكد من ضمان أمن المنشآت العسكرية الأمريكية.

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وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استنكر الحادث ووصفه بأنه "جريمة شنعاء". وقال، في اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الحادث، إنه أمر الأجهزة السعودية بالتعاون مع السلطات الأمريكية المختصة في تحقيقاتها بشأن الحادث.

ونُقل عن أندريانا جينولدي، المتحدثة باسم البحرية الأمريكية قوله إنه "بدأ يوم الاثنين وقف طلاب الطيران السعوديين مؤقتا عن العمليات حرصا على السلامة".

وأضافت أن الوقف شمل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة، هي محطات بنساكولا ووايتينج فيلد ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.

وخلال لقاء صحفي مع المراسلين المعتمدين لدى البنتاغون، قال مسؤولي عسكري أمريكي رفيع المستوى إن هدف قرار تعليق التدريب يستهدف إتاحة فرصة لإجراء مراجعة أوسع للتدابير الأمنية التي سوف تطبق على كل المتدربيين الأجانب في الولايات المتحدة.

وحسب المسؤول، فإن الولايات المتحدة تستضيف حوالى 5 آلاف طالب عسكري أجنبي.