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أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح عبد المجيد تبون ليصبح رئيسا جديدا للجزائر.

وفاز تبون بالمنصب بعد حصوله على 58.15 في المئة من أصوات الناخبين.

وخاض تبون، البالغ من العمر 74 عاما، الانتخابات كمرشح مستقل. وشغل تبون في السابق مناصب وزارية عدة أبرزها رئاسة الحكومة لفترة لم تتجاوز ثلاثة أشهر.

واعتبر رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن الانتخابات جرت في أجواء من الحرية والشفافية، موضحا أن نسبة الإقبال قد بلغت أكثر من تسعة وثلاثين بالمئة.

الانتخابات الجزائرية: من هو عبد المجيد تبون؟

وأوضح شرفي أن نسبة تصويت الجزائريين في الخارج بلغت 8.69 في المئة من أصوات الناخبين المسجلين.

وتزامن إعلان النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الجزائرية مع انطلاق الجمعة الثالثة والأربعين من الحراك الشعبي، إذ بدأ محتجون بالتجمهر في مدن عدة لمواصلة المطالبة بالتغيير ورفض الانتخابات.

وتفوق تبون على أربعة مرشحين آخرين هم علي بن فليس وعز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد العضو السابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني.