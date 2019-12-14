مصدر الصورة AFP Image caption البشير ينفي التهم الموجهة إليه

وصل الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير، إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يتوقع أن تبدأ جلسة النطق بالحكم عليه.

ويتهم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بالحصول على أموال أجنبية واستخدامها بطريقة غير قانونية.

وإذا أدين البشير فقد يواجه حكما بالسجن لفترة قد تصل إلى 10 سنوات.

وكان الجيش السوداني قد أطاح بالبشير من الحكم في 11 أبريل/نيسان بعد مظاهرات حاشدة ضده استمرت أشهرا، وأدت إلى اندلاعها أزمة اقتصادية حادة في البلاد.

وحضر البشير عددا من جلسات الاستماع في محاكمته، التي بدأت في أغسطس/آب، وظهر الرئيس السابق خلال تلك الجلسات، وهو في قفص حديدي مرتديا الجلباب السوداني التقليدي، والعمامة البيضاء.