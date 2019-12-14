مظاهرات العراق: انتفاضة النساء على جدران بغداد
منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجتاح موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة جميع أنحاء العراق. وشاركت جميع فئات المجتمع وعبر مختلف الطوائف في تلك الاحتجاجات، لكن النساء لعبن دورا قياديا غير معتاد، في مجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري بشكل تقليدي.
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AFP
برز الاحتفاء بأهمية المرأة في اللوحات الجدارية، التي ظهرت في جميع أنحاء العاصمة بغداد.
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AFP
اتسمت احتجاجات العراق بأنها عابرة لحاجز الطوائف
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AFP
تحولت ساحة التحرير في بغداد، وهي مركز الاحتجاجات، إلى مركز للتحدي الإبداعي.
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AFP
أصبحت الجداريات، التي تشيد بروح وقوة النساء العراقيات، تمثيلا مرئيا بارزا للاحتجاجات.
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AFP
تبرز الأعمال الفنية، التي غالبا ما تنتجها النساء، دورهن النشط بشكل متزايد في السعي لتشكيل مستقبلهن.
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AFP
قتل مئات الأشخاص برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات
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AFP
مكنت المظاهرات والجداريات النساء من إنشاء مجتمع مشترك، واستعادة هويتهن الوطنية وإعادة كتابة تاريخهن.
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Reuters
أسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة عادل عبدالمهدي
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AFP
على الرغم من مواجهة استنكار من الآباء والأمهات والأزواج، بسبب مخاوف على سلامتهن – حيث قتل أكثر من 400 شخص على أيدي قوات الأمن - تواصل النساء العراقيات الانضمام إلى المظاهرات، سرا في بعض الأحيان.
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AFP
بالنسبة للنساء، اللائي تعرضن للإهمال من جانب الحركات السياسية في الماضي، فإن عدم وجود أي أجندة سياسية وراء الاحتجاجات شجعهن على المشاركة.
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AFP
في مجتمع يندر أن يحتج فيه الرجال والنساء جنبا إلى جنب، فإن حقيقة أنهم يعملون معا من أجل تحقيق هدف مشترك يعد إنجازا اجتماعيا كبيرا.
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Reuters
شهدت الاحتجاجات مشاركة قوية من الشباب وطلبة الجامعات
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