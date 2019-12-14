على الرغم من مواجهة استنكار من الآباء والأمهات والأزواج، بسبب مخاوف على سلامتهن – حيث قتل أكثر من 400 شخص على أيدي قوات الأمن - تواصل النساء العراقيات الانضمام إلى المظاهرات، سرا في بعض الأحيان.