مظاهرات العراق: انتفاضة النساء على جدران بغداد

  • 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019

منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجتاح موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة جميع أنحاء العراق. وشاركت جميع فئات المجتمع وعبر مختلف الطوائف في تلك الاحتجاجات، لكن النساء لعبن دورا قياديا غير معتاد، في مجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري بشكل تقليدي.

  • جدارية في بغداد AFP

    برز الاحتفاء بأهمية المرأة في اللوحات الجدارية، التي ظهرت في جميع أنحاء العاصمة بغداد.

  • جدارية في بغداد AFP

    اتسمت احتجاجات العراق بأنها عابرة لحاجز الطوائف

  • جدارية في بغداد AFP

    تحولت ساحة التحرير في بغداد، وهي مركز الاحتجاجات، إلى مركز للتحدي الإبداعي.

  • جدارية في بغداد AFP

    أصبحت الجداريات، التي تشيد بروح وقوة النساء العراقيات، تمثيلا مرئيا بارزا للاحتجاجات.

  • جدارية في بغداد AFP

    تبرز الأعمال الفنية، التي غالبا ما تنتجها النساء، دورهن النشط بشكل متزايد في السعي لتشكيل مستقبلهن.

  • جدارية في بغداد AFP

    قتل مئات الأشخاص برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات

  • جدارية في بغداد AFP

    مكنت المظاهرات والجداريات النساء من إنشاء مجتمع مشترك، واستعادة هويتهن الوطنية وإعادة كتابة تاريخهن.

  • جدارية في بغداد Reuters

    أسفرت الاحتجاجات عن استقالة حكومة عادل عبدالمهدي

  • جدارية في بغداد AFP

    على الرغم من مواجهة استنكار من الآباء والأمهات والأزواج، بسبب مخاوف على سلامتهن – حيث قتل أكثر من 400 شخص على أيدي قوات الأمن - تواصل النساء العراقيات الانضمام إلى المظاهرات، سرا في بعض الأحيان.

  • جدارية في بغداد AFP

    بالنسبة للنساء، اللائي تعرضن للإهمال من جانب الحركات السياسية في الماضي، فإن عدم وجود أي أجندة سياسية وراء الاحتجاجات شجعهن على المشاركة.

  • فتاة ترسم جدارية في بغداد AFP

    في مجتمع يندر أن يحتج فيه الرجال والنساء جنبا إلى جنب، فإن حقيقة أنهم يعملون معا من أجل تحقيق هدف مشترك يعد إنجازا اجتماعيا كبيرا.

  • شباب يجلسون أمام جدارية في بغداد Reuters

    شهدت الاحتجاجات مشاركة قوية من الشباب وطلبة الجامعات

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