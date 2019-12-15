السفارة الليبية بالقاهرة تعلن تعليق أعمالها "لأسباب أمنية"

مصدر الصورة Getty Images Image caption جاء القرار بعد يومين من إعلان عدد من الدبلوماسيين الليبيين في مصر الانشقاق عن حكومة الوفاق بعد اتفاق بين تركيا وليبيا

أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر".

ولم تكشف السفارة الليبية عن ظروف وأسباب تعليق العمل فى السفارة، واكتفت بالقول إن ظروفا أمنية تسببت فى تعليق العمل بها، غير أن القرار يأتي بعد يوم واحد من مطالبة بعض الدبلوماسيين بالسفارة بالانشقاق عن حكومة الوفاق بعد توقيعها اتفاقا بين فائز السراج وتركيا.

وكان عدد من الدبلوماسيين فى السفارة الليبية بالقاهرة قد أصدروا بيانا قبل يومين أكدوا فيه انشقاقهم عن حكومة الوفاق، ودعمهم للعملية العسكرية لما يسمى بـ"الجيش الوطنى الليبي" لتحرير طرابلس.

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال قد التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح السبت وأكد خلال اللقاء "تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبى الجسم الشرعى الوحيد الممثل للشعب الليبى".

أما صالح فقد أعرب عن تطلعه إلى أن تسخر مصر ثقلها ودورها المحورى الإقليمى لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق.